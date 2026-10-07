logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

7 najemotivnijih pesama Đorđa Balaševića: Niko nije znao tako da peva o ljubavi kao on, a ovi stihovi su dokaz

7 najemotivnijih pesama Đorđa Balaševića: Niko nije znao tako da peva o ljubavi kao on, a ovi stihovi su dokaz

Autor Jelena Sitarica
0

Vreme je da se podsetimo nekih najlepših balada čuvenog Đorđa Balaševića.

7 najemotivnijih pesama Đorđa Balaševića: Niko nije znao tako da peva o ljubavi kao on, a ovi stihov Izvor: Youtube

Kada se spominje ljubav i pesme, ime Đorđa Balaševića spomene se prvo u većini slučajeva. I to nije slučajno - umeo je da od "obične" ljubavne priče napravi nešto što zvuči kao da je napisano baš za sve nas. Da se prepoznaju i oni koji vole i koji su ostavljeni, i koji pate i koji žude, oni koji su razočarani i oni koji su našli pravu osobu.

Balašević je zaista bio neponovljiv pesnik, a emocije u njegovim numerama ne blede - samo su jače sa svakom novom generacijom koja uživa u njegovim stihovima.

Ovo su neke od onih koje najviše bole, ali ih upravo zato iznova puštamo:

D-mol

D-moll Đorđe Balašević
Izvor: YouTube

Neko će reći - izvikana je, ali morate priznati, koliko god ovu pesmu čuli puta, jedna je od retkih koja ne dosadi. 

Ne lomite mi bagrenje

Đorđe Balašević Ne lomite mi bagrenje
Izvor: YouTube

Pesma u kojoj se lična bol pretvara u mnogo veću priču o gubitku, nepravdi i nemoći. Balašević je izgovara gotovo kao molbu, a upravo zato toliko snažno pogađa.

Odlazi cirkus

Đorđe Balašević - Odlazi cirkus
Izvor: YouTube

Jedna od najlepših pesama o kraju – bilo da je reč o ljubavi, jednom periodu života ili ljudima koji su nekada bili važni. Ostaje ona praznina kada se sve završi, a vi tek tada shvatite bez čega ste ostali.

Provincijalka

Đorđe Balašević Provincijalka
Izvor: YouTube

Nostalgična i nežna priča o devojci koja dolazi iz malog mesta i ljubavi koja je ostala negde između mladosti, velikih gradova i neizgovorenih osećanja. "Tražili smo se po prethodnim životima", možda je stih koji udara najjače i ono: 

"Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem
A onda, odjednom, raspored mladeža na njenim leđima
Kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvezde treba da se zagledam".

Slovenska

Đorđe Balašević Slovenska
Izvor: YouTube

Pesma puna čežnje, uspomena i ljubavi koja ne ume baš sasvim da nestane. Ima onu posebnu Balaševićevu mešavinu tuge i topline zbog koje je slušate i kada znate da će vas zaboleti.

Nedostaje mi naša ljubav

Đorđe Balašević Nedostaje mi naša ljubav
Izvor: YouTube

Sam naslov govori gotovo sve - ovo je pesma o onome što ostane kada ljubav prođe, ali osećaj za njom ne prestane. Jednostavna, nežna i bolno prepoznatljiva, a naročito stihovi:

"Nedostaje mi naša ljubav, mila
Bez nje se život kruni uzalud
Nedostaješ mi ti, kakva si bila
Nedostajem mi ja, onako lud
Ja znam da vreme ne voli heroje
I da je svaki hram ukaljalo
Al' meni, eto, ništa sem nas dvoje nije valjalo...".

Naposletku

Đorđe Balašević Naposletku
Izvor: YouTube

Jedna od njegovih najintimnijih pesama, kao svođenje računa sa životom, ljubavima i sopstvenim izborima. Ne slama na prvu, već polako, kako stihovi počnu da vam se uvlače pod kožu uz ono pitanje: "Naposletku, ti si dobro znala ko sam ja, otkud sad te suze, moja mila?".

Tagovi

Đorđe Balašević pjesme

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ