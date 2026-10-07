Ljubavna priča Meta Dejmona i Lusijane Barozo je sve osim obične holivudske romanse.

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Dok se u Holivudu brakovi često završavaju brže nego što počnu, ljubavna priča Meta Dejmona i Lusijane Barozo već više od dvije decenije pokazuje da prava ljubav ne poznaje status, profesiju ni predrasude.

U vrijeme kada su mnogi očekivali da će izabrati slavnu glumicu ili supermodela, Met Dejmon je svoje srce poklonio ženi van holivudskih krugova. Bila je konobarica i samohrana majka. Zbog toga su ga mnogi ismijavali i tvrdili da takva veza nema budućnost. Danas, posle skoro dvadeset godina braka, oni važe za jedan od najstabilnijih parova u filmskoj industriji.

Sudbonosni susret u baru

Met Dejmon i Lusijana Barozo upoznali su se 2003. godine u jednom baru u Majamiju, gdje je glumac boravio zbog snimanja filma. Kasnije je u emisiji Elen Didženeris ispričao da te večeri uopšte nije želio da izađe.

– Nekoliko ljudi iz ekipe nagovorilo me je da odemo na pivo. Nisam bio raspoložen, ali sam na kraju pristao – prisjetio se glumac.

Čim je ušao u lokal, ugledao je Lusijanu iza šanka.

– Prostorija je bila prepuna ljudi, ali sam nju odmah primetio. Delovalo je kao da je obasjana svetlom. Pomislio sam da je nevjerovatno lijepa i poželio sam da je upoznam – rekao je Dejmon.

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Vidi opis Jurio konobaricu dok su ostali muvali manekenke: Cio Holivud ga ismijavao, on okrenuo igricu i šokirao potezom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charles Sykes / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Adela Loconte / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Twitter/screenshot/Deadline Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kristina Bumphrey / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: YouTube/ Entertainment Tonight Br. slika: 7 7 / 7

Sakrio se iza šanka, a završio radeći kao barmen

Kada su gosti počeli da mu prilaze tražeći autograme, zamolio je Lusijanu da se skloni iza šanka. Ona mu nije dozvolila da samo stoji sa strane.

– Ako već želiš da budeš ovdje, moraćeš i da radiš – rekla mu je kroz osmijeh. Glumac je prihvatio izazov i ostatak večeri pomagao joj kao barmen. Gosti su bili oduševljeni, bakšiš je bio veći nego ikada, a taj trenutak omogućio mu je da upozna ženu svog života.

Nije pobegao kada je saznao da je samohrana majka

Na kraju večeri Met je pozvao Lusijanu da izađe sa njim i njegovim prijateljima, ali ona ga je odbila jer ju je kod kuće čekala četvorogodišnja ćerka Aleksija iz prethodne veze. Dejmon je reagovao potpuno suprotno od očekivanog:

– Bilo mi je drago što je majka i što joj je dijete na prvom mestu. To mi je pokazalo kakva je osoba – rekao je glumac.

Ismijavali su ga zbog izbora supruge

Mnogi u medijima nisu mogli da shvate zašto je izabrao ženu koja nije slavna. Pojedini su otvoreno komentarisali da je "oženio običnu konobaricu". Međutim, Dejmon se nije osvrtao na takve komentare, umjesto toga, posvetio se porodici daleko od holivudskih skandala.

Tajno vjenčanje i velika porodica

Vjenčali su se u decembru 2005. na intimnoj ceremoniji u Njujorku. Ubrzo su dobili tri ćerke — Izabel, Điju Zavalu i Stelu. Met je od prvog dana prihvatio i Aleksiju kao svoje dijete, a u njenu čast na ruci ima i tetovažu sa imenima svih svojih ćerki.

Pravilo koje nikada ne krše

Iako često putuje, par ima važno pravilo: nikada ne provode razdvojeni više od dvije nedelje. Glumac u ugovore za snimanje unosi klauzulu koja mu omogućava pauze kako bi bio sa porodicom.

U čemu je tajna njihovog braka?

Dok mnogi traže recept za srećan brak, Lusijana smatra da je odgovor jednostavan:

– Oboje smo zahvalni što smo se upoznali. Nikada naš odnos nismo uzimali zdravo za gotovo. Naravno da postoje usponi i padovi, ali zajedno prolazimo kroz sve i trudimo se da nam život bude lijep i zabavan – rekla je jednom prilikom.

Gotovo dvije decenije nakon vjenčanja, njihova priča ostaje dokaz da najveće ljubavi često nastaju onda kada ih najmanje očekujemo.



