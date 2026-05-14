Dugotrajni boravak u suvoj dvorani, obaveze na tirkiznom tepihu, pjevanje, navijanje i neprestani razgovori sa medijima uzeli su svoj danak.
Predstavnica Švedske na Evroviziji 2026, Felisija, suočila se sa ozbiljnim problemom samo nekoliko dana pred veliko finale koje će biti održano u subotu u Beču.
Nakon što je u utorak uspješno izvela numeru "My System" i obezbijedila plasman u završnicu takmičenja, pjevačica je iznenada ostala bez glasa, zbog čega su otkazane sve planirane medijske obaveze i intervjui.
Švedska se povlači sa Evrovizije? Oglasili se iz tima, otkazani svi događaji do finala, evo šta je razlog
Iz švedskog javnog servisa SVT saopštili su da Felisija nije bolesna, već da je do problema došlo zbog iscrpljenosti i napornog rasporeda tokom evrovizijske nedelje.
Dug boravak u suvoj atmosferi dvorane, brojne probe, obaveze na tirkiznom tepihu, nastupi, navijanje i konstantni razgovori sa novinarima ostavili su posledice na njen glas.
Kako bi se što prije oporavila pred veliko finale Evrovizije 2026, pjevačici je savjetovano potpuno mirovanje glasnih žica, kao i da tokom srijede maksimalno izbjegava govor.