Švedska se povlači sa Evrovizije? Oglasili se iz tima, otkazani svi događaji do finala, evo šta je razlog

Autor Đorđe Milošević
Dugotrajni boravak u suvoj dvorani, obaveze na tirkiznom tepihu, pjevanje, navijanje i neprestani razgovori sa medijima uzeli su svoj danak.

Predstavnica Švedske na Evroviziji 2026, Felisija, suočila se sa ozbiljnim problemom samo nekoliko dana pred veliko finale koje će biti održano u subotu u Beču.

Nakon što je u utorak uspješno izvela numeru "My System" i obezbijedila plasman u završnicu takmičenja, pjevačica je iznenada ostala bez glasa, zbog čega su otkazane sve planirane medijske obaveze i intervjui.

Iz švedskog javnog servisa SVT saopštili su da Felisija nije bolesna, već da je do problema došlo zbog iscrpljenosti i napornog rasporeda tokom evrovizijske nedelje.

Dug boravak u suvoj atmosferi dvorane, brojne probe, obaveze na tirkiznom tepihu, nastupi, navijanje i konstantni razgovori sa novinarima ostavili su posledice na njen glas.

Kako bi se što prije oporavila pred veliko finale Evrovizije 2026, pjevačici je savjetovano potpuno mirovanje glasnih žica, kao i da tokom srijede maksimalno izbjegava govor.

