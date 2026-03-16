Sve o filmu "One Battle After Another" koji je obrisao pod konkurencijom: Osvojio 6 Oskara, niko nije imao šansu!

"One Battle After Another" bio je glavni konkurent filmu "Sinners" koji, uprkos 16 nominacija, nije uspeo da ga pretekne

Izvor: printscreen/youtube/Warner Bros.

Film "One Battle After Another" apsolutni je pobednik 98. dodele Oskara, sa čak šest nagrada od 13 nominacija. Ovo ostvarenje pobedilo je u četiri kategorije, a evo koje su nagrade odneli:

Najbolji film

Najbolja režija

Najbolji adaptirani scenario

Najbolja sporedna muška uloga

Najbolja montaža

Najbolji kasting

Pogledajte trejler:

One Battle After Another, trejler Izvor: YouTube

Inače, od kako se "One Battle After Another" pojavio na platfromi HBO Max 19. decembra, zabeležio je neverovatan uspeh time što je preko noći postao najgledaniji film- premijere.

O čemu se radi u "One Battle After Another"?

Film "One Battle After Another" prati bivšeg revolucionara (Leonardo Dikaprio) koji godinama nakon neuspele pobune pokušava da vodi miran, povučen život. Međutim, njegova prošlost ga sustiže u trenutku kada vlast, protiv koje se nekada borio, ponovo jača, a stari saborci počinju da nestaju jedan po jedan.

Prinuđen da se vrati u svet zavera, tajnih sastanaka i političkih manipulacija, on se suočava sa pitanjem da li borbe koje je nekada vodio i dalje imaju smisla, i koliko je spreman da ponovo žrtvuje.

Pogledajte kadrove: