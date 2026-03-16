Sve o filmu "One Battle After Another" koji je obrisao pod konkurencijom: Osvojio 6 Oskara, niko nije imao šansu!

"One Battle After Another" bio je glavni konkurent filmu "Sinners" koji, uprkos 16 nominacija, nije uspeo da ga pretekne
Film "One Battle After Another" apsolutni je pobednik 98. dodele Oskara, sa čak šest nagrada od 13 nominacija. Ovo ostvarenje pobedilo je u četiri kategorije, a evo koje su nagrade odneli:
- Najbolji film
- Najbolja režija
- Najbolji adaptirani scenario
- Najbolja sporedna muška uloga
- Najbolja montaža
- Najbolji kasting
Pogledajte trejler:
Inače, od kako se "One Battle After Another" pojavio na platfromi HBO Max 19. decembra, zabeležio je neverovatan uspeh time što je preko noći postao najgledaniji film- premijere.
O čemu se radi u "One Battle After Another"?
Film "One Battle After Another" prati bivšeg revolucionara (Leonardo Dikaprio) koji godinama nakon neuspele pobune pokušava da vodi miran, povučen život. Međutim, njegova prošlost ga sustiže u trenutku kada vlast, protiv koje se nekada borio, ponovo jača, a stari saborci počinju da nestaju jedan po jedan.
Prinuđen da se vrati u svet zavera, tajnih sastanaka i političkih manipulacija, on se suočava sa pitanjem da li borbe koje je nekada vodio i dalje imaju smisla, i koliko je spreman da ponovo žrtvuje.
Pogledajte kadrove:
