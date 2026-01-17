Predviđali joj slavu veću od Bijonse, za njom ludeo Džej Zi: Sa 15 se udala za pedofila, pa završila tragično sa 22

Alija je upamćena kao princeza R&B-ja sa tragičnom žviotnom pričom

Izvor: Youtube printscreen / Blackground Records 2.0

Pjevačica Alija rođena je u Detroitu 16. januara 1979, nazivali su je R&B princezom i predviđali joj svijetlu budućnost. Međutim, život ili sudbina htjeli su drugačije.

Udaja sa 15 godina

Alija se ilegalno udala za R. Kelija, kada je imala 15 a on 27 godina. Upoznali su se kada je Alija bila 12 - godišnjakinja, a poznanstvu je kumovao njen ujak i Kelijev menadžer - Bari Hankerson, navodi Metro.

Keli je komponovao i producirao Alijin prvi album "Age Ain't Nothing But A Number" ("Godine su samo broj"), objavljen 1994.

"Jako smo bliski, on je moj najbolji prijatelj", rekla je u intervjuu te godine. Ceremonija njihovog vjenčanja trajala je 10 minuta.

Džej Zija i Bijonse porede sa Alijom i reperom predatorom, koji služi kaznu zbog pedofilije, nakon zajedničke slike poznatog para na kojoj Bijonse ima 16 godina, iako ona tvrdi da je muža prvi put srela kao 18-godišnjakinja.

Podmićivao i poturio lažna dokumenta da bi se oženio 15 - godišnjom djevojčicom

Pastor Nejtan Edmond, koji ih je vjenčao, svjedočio je na suđenju protiv repera R. Kelija 2020. u Bruklinu. Tvrdio je da je bio vrbovan da to uradi, kao i da mu je dostavljen falsifikovani dokument u kojem je pisalo da Alija ima 18 godina. Nije joj vidio lice jer je bilo prekriveno kosom, pa nije ni mogao da procijeni da je mlađa, izjavio je.

Alijin bivši menadžer ispričao je da je podmitio državnog službenika sa 500 dolara kako bi dobio lažne papire o njoj. Tužioci su rekli da je Keli želio da iskoristi brak kako bi se zaštitio od krivičnih prijava povezanih sa seksom sa maloletnicom i kako bi je spriječio da svjedoči protiv njega. R. Keli je negirao da je bilo ko bio podmićen, a nakon vjenčanja i on i Alija demantovali su da su se vjenčali. Ipak, 1995. taj brak poništili su njeni roditelji, nakon što su saznali šta se desilo.

Vidi opis Predviđali joj slavu veću od Bijonse, za njom ludeo Džej Zi: Sa 15 se udala za pedofila, pa završila tragično sa 22 R Keli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jamie Lamor Thompson/Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jamie Lamor Thompson/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Jamie Lamor Thompson/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: ANTONIO PEREZ / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Sumnjalo se da je Alija bila trudna, što ona nije potvrdila, ali je Kelijeva bivša devojka rekla da je to istina, kao i da se reper oženio da bi pjevačica mogla da abortira. Pomoćnik državnog tužioca tvrdi da je Keli spavao sa Alijom otkako ju je upoznao. Reper je preko svog advokata poručio da nije znao da je ona bila maloljetna kada su se vjenčali.

"Da su zaštitili Aliju, zaštitili bi i mnoge druge devojke"

Džej Zi se zaljubio u Aliju, a viđeni su na zabavi 2000. iste godine kada se desilo silovanje 13 - godišnje djevojčice, kako piše u tužbi. Pokušavao je da joj se približi, udvarao joj se i slao cvijeće, a na jednoj zabavi su plesali i grlili se, iako je ona bila u vezi sa Dejmon Dašom, koji je izjavio da su mnogi željeli da osvoje njegovu devojku.

Vidi opis Predviđali joj slavu veću od Bijonse, za njom ludeo Džej Zi: Sa 15 se udala za pedofila, pa završila tragično sa 22 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Chris Delmas / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Charles Sykes / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Caroline Torem-Craig / Avalon / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Alec Michael / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Alija je viđena i u društvu Paf Didija, koji je takođe optužen da je napastvovao djevojčicu (13), ali i za niz drugih zločina. Uhapšen je i nalazi se u zatvoru u Bruklinu.

Alija nije htjela da uđe u taj avion

Poginula je 2001. nakon što se srušio avion, u koji pjevačica nije željela da uđe, ali su je bukvalno unijeli. Prije te nesreće, odbijajući da krene na put, sjela je u taksi koji je vozila njena maćeha i zaspala. Rekla je svom timu da ima strašnu glavobolju. Onesvjetila se u kolima i tom stanju su je unijeli u letelicu.

Avion se srušio nekoliko sati kasnije, poginulo je još osmoro ljudi. Letjelica je bila neispravna, odnosno nedovoljno velika za broj putnika, dok pilot nije imao dozvolu, i upravljao je avion pod dejstvom kokaina i alkohola. Sumnja se da je Džej Zi umješan u njenu smrt, ali to nikada nije dokazano, piše Daily Mail.

Još njenih slika pogledajte u galeriji: