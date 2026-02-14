Počela rekonstrukcija prostora oko Filozofskog i Filološkog fakulteta, investicija veća od 800.000 eura

Izvor: MONDO/Katarina Lukovac

Prostor oko Filozofskog i Filološkog fakulteta u Nikšiću uskoro će dobiti novo lice. Radovi su počeli u okviru šire vizije Univerziteta Crne Gore o unapređenju infrastrukture i stvaranju savremenog akademskog ambijenta.

Projekat vrijedan više od 800.000 eura obuhvata rekonstrukciju pješačko-kolske zone, ugradnju novih materijala i savremene rasvjete, kao i izgradnju amfiteatra na otvorenom. Biće uspostavljena i nova veza između fakulteta i studentskih domova, čime će se dodatno povezati akademski i životni prostor studenata.



Prorektor za nastavu, prof. dr Veselin Mićanović, istakao je da cilj nije samo izgradnja infrastrukture, već stvaranje prostora koji podstiče kreativnost, dijalog i zajedništvo.

U prethodnom periodu u obnovu objekta uloženo je više od 1,5 miliona eura, dok je adaptacija preostalog dijela zgrade, vrijedna 2,1 milion eura, u završnoj fazi. Paralelno se radi i na adaptaciji fiskulturne sale, za šta je opredijeljeno oko 380.000 eura.

Univerzitet Crne Gore ovim projektima nastavlja ulaganja u modernizaciju i unapređenje uslova za studente i zaposlene.