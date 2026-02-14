Na mjestu nekadašnje proizvodnje protivgradnih raketa planiran multifunkcionalni objekat

Izvor: Dejan Feratović

U Ulici Vojislavljevića počelo je rušenje nekadašnje fabrike „19. decembar“, prenosi portal Dan.

Riječ je o objektu u kojem su se od 1980. godine proizvodile protivgradne rakete, koje su distribuirane širom bivše Jugoslavije. Fabrika je svečano otvorena 19. decembra 1980. godine i decenijama je bila dio industrijskog identiteta grada.

Prema izmjenama DUP-a „Stambena zajednica VII – Stara varoš“, na toj parceli planirana je izgradnja multifunkcionalnog objekta.