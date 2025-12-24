Izašao trejler za film o kome priča cijeli svijet: U "Odiseji" sve same zvijezde, a na mrežama već krenula rasprava

Trejler za debitantski film Kristofera Nolana, "The Odyssey" otkriva prvi pogled na Toma Holanda, En Hatavej i druge holivudske zvijezde koje u njemu igraju

Izvor: YouTube/Universal Pictures

Čekanju je došao kraj, prvi kadrovi za film "Odiseja" koji svi sa nestrepljenjem očekuju u 2026. godini, upravo su ugledali svjetlost dana.

Universal je objavio prvi trejler za dugo iščekivanu adaptaciju legendarne Homerove sage u režiji Kristofera Nolana.

Pogledajte:

Trejler za Odiseju Izvor: Youtube / Universal Pictures

Film prati grčkog junaka Odiseja, kog tumači Met Dejmon, na njegovom dugom i krivudavom putu povratka kući nakon Trojanskog rata.

Universal je još u februaru objavio i prvu fotografiju Dejmona u kostimu. Uz Dejmona u filmu glume i En Hatavej, Zendaja, Tom Holand, Lupita Njongo, Šarliz Teron, Mija Got, Beni Safdi, Džon Bernthal, Džon Legvizamo i drugi. Pored režije, Nolan potpisuje scenario i producira film zajedno sa suprugom Emom Tomas.

Trejler prikazuje kako Odisej doživljava brodolom zajedno sa svojom vojskom i potom započinje povratak kući tokom izuzetno opasnog putovanja. On i njegovi vojnici viđeni su i unutar ozloglašenog Trojanskog konja, koji je prethodno nagoviješten u šestominutnom klipu prikazivanom pre IMAX 70 mm projekcija filmova "Grešnici" i "Jedna bitka za drugom".

Odisej prelazi kopnom, plovi morem i probija se kroz pećine, uključujući i onu u kojoj se u sjenkama pojavljuje zlokobno ogromno stvorenje. Takođe se mogu vidjeti i kratki kadrovi Toma Holanda u ulozi Telemaha, Odisejevog sina, kao i En Hatavej u ulozi Penelope, Odisejeve supruge.

Prvi tizer za "Odiseju" počeo je da se prikazuje u bioskopima početkom jula 2025, a 17. jula, tačno godinu dana prije premijere, puštene su u prodaju ulaznice za projekcije u IMAX formatu, koji je Nolanov omiljeni način prikazivanja filmova. Gotovo sve karte su rasprodate u roku od jednog dana, a preprodavci su ih već počeli nuditi po cijenama od preko 200 dolara.

Film pokrenuo raspravu o istorijskoj vjerodostojnosti

Sada kada je objavljen debitantski trejler za film "The Odyssey", ponovno su se pojavile vječne rasprave o istorijskoj vjerodostojnosti.

"The Odyssey" je zvanično opisan kao "mitski akcijski ep", adaptacija jednog od glavnih epova starogrčke književnosti. Otkad smo prvi put vidjeli Meta Dejmona kao Odiseja, herojskog kralja Itake, Nolanov film suočava se sa pitanjima o svojoj istorijskoj vjerodostojnosti - ili neuvjerljivosti, kako su neki rekli. Sa zvanilnim trejlerom imamo do sada najbolji uvid u Odisejevu adaptaciju Homerovog velikog djela, te još više spornih tačaka.

I’m over the grimdark aesthetic. The Bronze Age Greeks weren’t grimdark, they were sunlit epic: vivid, heroic, and bright. Look at the aesthetics of Mycenae and Knossos.pic.twitter.com/ugUpCULF80 — Stu Smith (@thestustustudio)December 22, 2025

Greek Reporter je brzo istakao razne istoijske greške - iako je hvalio film zbog toga što je neke stvari ispravno prikazao - ne samo u oklopu već i u brodovima koje vidimo u traileru. Provjerili su sve, od kaciga koje nose grčki vojnici do impozantnog Agamemnonovog potpuno crnog odijela. Kao što se jedan u komentaru našalio: "Nisam imao pojma da su stari Grci nosili Batmanove kacige i plovili vikinškim brodovima. Ozbiljno, koliko je teško pogledati sliku kako je izgledala stvarna stvar?"

Na mrežama su se nizali komentari: "Ne tražim da to naprave istorijski vjerodostojnim, ali je pomalo uznemirujuće kako to ni približno ne izgleda kao nešto smješteno u antičkoj Grčkoj. Zapravo, ovo više izgleda kao nešto smješteno u Skandinaviji tokom vikinškog doba. Zašto svi nose pantalone? Zašto su na vikinškim dugim brodovima, a ne na triremama? I zašto svi nose crni oklop, kao da su Batman ili nešto slično?"