Čule su da je napolju opasan pitbul i odmah su izletjele: Nastao haos u veterinarskoj stanici, a onda šok!

Kada su radnice iz jedne veterinarske stanice dobile dojavu da moraju da reaguju zbog pitbula, nisu ni mogle da sanjaju koga će vidjeti napolju.

Izvor: tiktok/mercyvethospital

Većina ljudi bi na riječi da je napolju pušten pitbul verovatno ostala ukopana u mjestu ili se sklonila sa ulice. Međutim, radnice jedne veterinarske stanice su na dojavu koleginice odmah reagovale i izletjele napolje.

Međutim, kada su istrčale u zadnje dvorište gdje se navodno nalazio pas bez nadzora i potencijalno opasan, imale su šta da vide - da, napolju je bio pitbul, ali ne onaj koji mislite.

Zapravo je riječ o djevojci koja se maskirala u čuvenog pjevača i đuskala, a njene koleginice prsnule su u smijeh kada su vidjele šta posredi.

Za one koji ne znaju, poslednjih godina je veoma popularno da se na koncertima nekada velike zvijezde Pitbula, pojavite sa ćelavom kapom i u odijelu, a muzičar često dijeli i urbenesne kadrove sa koncerata.

Sada se i djevojka koja radi u veterinarskoj stanici našalila na sličan način.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Očekivano, komentari nisu izostali:

"Ide njegova pjesma, a opet sam nasjela", "Ovo je genijalno, stomak me boli od smijeha", "Koja fora, bravo", "Fora je super, ali da li možemo i da spomenemo koliko su neustrašive kada su čule da je napolju pušten pitbul", "Trebalo je da znam kada sam čuo pjesmu", pisali su ljudi, a video je za kratko vrijeme imao preko milion pregleda.