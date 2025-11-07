Čule su da je napolju opasan pitbul i odmah su izletjele: Nastao haos u veterinarskoj stanici, a onda šok!

Kada su radnice iz jedne veterinarske stanice dobile dojavu da moraju da reaguju zbog pitbula, nisu ni mogle da sanjaju koga će vidjeti napolju.
Većina ljudi bi na riječi da je napolju pušten pitbul verovatno ostala ukopana u mjestu ili se sklonila sa ulice. Međutim, radnice jedne veterinarske stanice su na dojavu koleginice odmah reagovale i izletjele napolje.
Međutim, kada su istrčale u zadnje dvorište gdje se navodno nalazio pas bez nadzora i potencijalno opasan, imale su šta da vide - da, napolju je bio pitbul, ali ne onaj koji mislite.
Zapravo je riječ o djevojci koja se maskirala u čuvenog pjevača i đuskala, a njene koleginice prsnule su u smijeh kada su vidjele šta posredi.Izvor: tiktok/mercyvethospital
Za one koji ne znaju, poslednjih godina je veoma popularno da se na koncertima nekada velike zvijezde Pitbula, pojavite sa ćelavom kapom i u odijelu, a muzičar često dijeli i urbenesne kadrove sa koncerata.
Sada se i djevojka koja radi u veterinarskoj stanici našalila na sličan način.
Pogledajte kako je sve izgledalo:
@mercyvethospitalLOOSE PIT BULL OUTSIDE Pranks‼️ ##VetMed##VeterinaryLife##VetMedicine##AnimalCare##VeterinaryProfession♬ I Know You Want Me (Calle Ocho) (Extended Mix) - Pitbull
Očekivano, komentari nisu izostali:
"Ide njegova pjesma, a opet sam nasjela", "Ovo je genijalno, stomak me boli od smijeha", "Koja fora, bravo", "Fora je super, ali da li možemo i da spomenemo koliko su neustrašive kada su čule da je napolju pušten pitbul", "Trebalo je da znam kada sam čuo pjesmu", pisali su ljudi, a video je za kratko vrijeme imao preko milion pregleda.