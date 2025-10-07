logo
Djevojka željela da fotografiše parče torte: Reakcija njene drugarice podijelila je internet

Autor Ana Živančević
0

Potez drugarice razbijesnio je mnoge na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama pojavio se video koji je u rekordnom roku postao viralan i sve je počelo zbog jednog parčeta torte. Djevojka pažljivo namješta svoj tanjir i telefon, pokušavajući da fotografiše savršeno parče torte. Međutim, njena drugarica, očigledno nestrpljiva, odlučuje da ne čeka.

Uzela je nož i krenula da siječe tortu, ne obazirući se na to da ona pokušava da uhvati kadar. U tom pokušaju potpuno joj je uništila već odsječeno i pažljivo pripremljeno parče, koje je ona planirala da fotografiše. Nije dugo razmišljala, bijesno je rukom udarila preko tanjira i pretvorila njeno parče u haos.

Komentari su se samo ređali: "Poštujte druge ljude i ne očekujte da neće reagovati kad im dirate hranu", "Ako ti je toliko stalo da uništiš nečiji trenutak uživanja, onda ni ne zaslužuješ dezert", "Sasvim opravdana reakcija. Ne diraš moju hranu – ne diram ni ja tvoju".

