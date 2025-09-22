5 akcionih trilera koji su savršeni od početka do kraja: Ovakve filmove više ne snimaju i važe za "bibliju" žanra

Ukoliko su trileri vaša "šoljica čaja" ali sa dodatkom akcije, verujemo da će vam se dopasti naši favoriti.

Izvor: printscreen/youtube/Warner Bros. Entertainment/Sony Pictures Entertainment

Trileri su oduvek poznati po napetim pričama koje drže gledaoce na ivici, dok se tenzija iz scene u scenu sve više pojačava. Kada se tom osećaju neizvesnosti doda i snažna akcija, dobijamo žanr koji podjednako oduševljava i uzbuđuje – akcioni triler.

Za razliku od klasičnih akcionih filmova poput Džon Vika ili "Mad Max: Fury Road", gde je naglasak na spektakularnim scenama borbi i jurnjavi, akcioni trileri spajaju energiju i napetost, pa svaka scena dobija dodatnu težinu. Najbolji primeri ovog žanra, kao što je "Sicario" Denija Vilneva, pokazuju kako savršeno uklopljeni tempo, priča i akcija mogu da obezbede pravi filmski doživljaj od početka do kraja, a mi smo izdvojili još pet predloga koji su odlični ako ste željni kvalitetne priče, sa neizvesnošću koja kroji kadrove:

1. Speed (1994)

Speed trejler Izvor: YouTube

Policajac iz Los Anđelesa, Džek Treven, suočava se s ludim bombašem koji je postavio bombu u autobus. Ako brzina padne ispod 50 milja na sat, autobus će eksplodirati. Dok pokušava da smiri uspaničene putnike, Džek sarađuje s hrabrom vozačicom Enijem. Film je napeta jurnjava kroz grad, gde svaka sekunda odlučuje o životu i smrti.

2. The Bourne Ultimatum (2007)

The Bourne Ultimatum Official Trailer Izvor: YouTube

Džejson Born, čovek bez prošlosti, nastavlja potragu za istinom o svom identitetu. U isto vreme ga juri CIA koja želi da ga ućutka zauvek. Put ga vodi kroz Evropu i Afriku, gde kombinuje instinkte i smrtonosne veštine da preživi. Radnja je ispunjena adrenalinskim scenama i otkrićima koja konačno razotkrivaju njegovu prošlost.

3. Die Hard (1988)

Die Hard Izvor: YouTube

Lista nije potpuna bez "bisera" žanra, Brusa Vilisa i "Umri muški". On igra njujorškog policajca Džona Meklejna koji dolazi u Los Anđeles da bi posetio suprugu, ali se nađe usred talačke krize u neboderu. Grupa terorista predvođena Hansom Gruberom preuzima kontrolu nad zgradom. Sam protiv svih, Meklejn koristi pamet, hrabrost i improvizaciju da spase taoce. Film je postao sinonim za akcione trilere i rodio je čitav serijal.

4. The Fugitive (1993)

The Fugitive Izvor: YouTube

Doktor Ričard Kimbal biva lažno optužen za ubistvo svoje žene i osuđen na smrtnu kaznu. Nakon spektakularnog bekstva iz zatvora, kreće da pronađe pravog ubicu. U stopu ga prati neumoljivi federalni agent Semjuel Žerard. Triler donosi kombinaciju napete potere i borbe za istinu.

5. Léon: The Professional (1994)

Leon: The Professional Izvor: YouTube

Leon je usamljeni plaćeni ubica koji živi mirno u Njujorku, sve dok mu sudbina ne dovede na vrata mladu Matildu. Nakon što njena porodica biva brutalno ubijena, ona traži zaštitu i osvetu. Između njih se razvija neobično prijateljstvo, dok zajedno planiraju kako da se suprotstave korumpiranom policajcu Normanu Stansfildu. Film spaja emotivnu dramu i napete akcione trenutke.

Leon: The Professional