Prve fotke sa snimanja serije o Hariju Poteru: Neviđeni kolaps u Londonu, fanovi opkolili glumce

Autor Đorđe Milošević
0

Snimanje serije o Hariju Poteru uveliko je u toku, a fanovi sa nestrpljenjem očekuju završetak.

Prve fotke sa snimanja serije o Hariju Poteru Izvor: Youtube printscreen / Obsessions

Glumac Nik Frost, koji u seriji "Harry Potter" tumači Hagrida, nadvisio je glavnu zvijezdu Dominika Meklaflina tokom snimanja serije u Londonu, kada je produkcija potpuno zaustavila saobraćaj.

Snimanje dugo očekivanog HBO programa, koji je prvi put najavljen u aprilu 2023. godine, uveliko je u toku.

U maju ove godine konačno su otkrivena imena troje glavnih dječjih glumaca, nakon višemjesečnih nagađanja, Dominik tumači glavnog junaka Harija, Arabela Stenton igra Hermionu Grendžer, dok je Alaster Staut dobio ulogu Rona Veslija.

Sada su se pojavile fotografije Nika i Dominika kako šetaju ulicom u blizini London Bridža, koje pokazuju da savršeno odgovaraju svojim novim ulogama, koje su u originalu igrali Danijel Redklif i Robi Koltrejn. Škotlanđanin Dominik, koji ima 11 godina, izgledao je ozbiljno dok je gledao u daljinu, odjeven u plavo-zeleno-žutu kabanicu.

Svoj stajling upotpunio je širokim farmerkama, rancem i Hari Potera prepoznatljivim naočarima.

