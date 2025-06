Kineski crtać nadmašio Marvel i Dizni: Postao najuspješniji film svih vremena sa vrtoglavom zaradom

Nakon herojskog kraja iz prvog dijela, kada se Ne Dža žrtvovao da bi spasio svoj grad i narod, on i njegov nekadašnji neprijatelj Ao Bing ponovo se vraćaju u život – ali ne u potpunosti.

Izvor: Netflix

Dok su Diznijevi i Piksarovi hitovi poput Frozen 2, Inside Out 2 i novog The Lion King do skoro dominirali svjetskim bioskopima, njihovo mjesto zauzeo je film iz Kine – Ne Zha 2. Ovaj nastavak animiranog hita iz 2019. godine ne samo da je prevazišao sva očekivanja, već je postao najuspješniji animirani film svih vremena, sa ukupnom zaradom većom od 2,15 milijardi dolara, od čega je gotovo 1,9 milijardi ostvareno samo u Kini.

Film se oslanja na kinesku mitologiju i klasičnu književnost, poput djela Priča o imenovanju bogova (The Investiture of the Gods). Glavni junak Ne Dža, buntovni dječak božanskog porijekla, u ovom nastavku pokušava da povrati svoj fizički oblik nakon reinkarnacije, udružen sa misterioznim zmajskim princom Ao Bingom. Njihova avantura vodi ih kroz niz izazova i bitaka, uključujući i odbranu rodnog mjesta od demonskih sila.

Više od 4000 ljudi radilo gotovo pet godina

Film Ne Zha 2 rezultat je ogromnog kolektivnog rada – više od 4000 članova ekipe iz 138 različitih animacionih studija učestvovalo je u njegovoj izradi. Produkcija je trajala skoro pet godina. U poređenju s prvim filmom, broj animiranih kadrova povećan je sa 1800 na čak 2400, dok neke scene prikazuju i do 200 miliona likova u jednom kadru.

Izvor: Netflix

Film je u potpunosti proizveden u Kini, nakon što međunarodne saradnje nisu ispunile umjetničke i produkcione standarde reditelja Džao Cijaa (Jiaozi). Njegova odluka da se osloni isključivo na domaću industriju pokazala se kao pun pogodak.

Uspjeh filma nije posljedica samo tehničke briljantnosti, već i ogromne podrške domaće publike. Kineske društvene mreže bile su preplavljene pozivima na višestruko gledanje filma, a brojne kompanije su se pridružile euforiji – od murala i ledenih skulptura inspirisanih filmom, pa do proizvođača grickalica Vejlong Fud (Weilong Food), koji je organizovao kolektivni odlazak 900 radnika u bioskop.

Emotivna dubina, simbolika i kritika Zapada

Domaći i strani kritičari hvalili su Ne Zha 2 zbog spektakularne animacije, emocionalne slojevitosti i univerzalnih tema kao što su prijateljstvo, samopouzdanje i borba protiv sudbine. Film je duboko ukorenjen u kineskoj kulturi – koristi elemente tradicionalne muzike, lokalne dijalekte, estetiku i filozofske motive iz budizma.

Mnogi ga doživljavaju i kao odraz rastuće kulturne samosvijesti Kine, pa čak i kao suptilnu kritiku zapadnih vrednosti. Nacionalni ponos je bio snažan pokretač popularnosti filma, što se vidjelo i kroz slabu posetu Marvelovom filmu Captain America: Brave New World, koji je prošao veoma loše na kineskim blagajnama.

Radnja filma

Priča prati večitu borbu dobra i zla. Nakon herojskog kraja iz prvog dijela, kada se Ne Dža žrtvovao da bi spasio svoj grad i narod, on i njegov nekadašnji neprijatelj Ao Bing ponovo se vraćaju u život – ali ne u potpunosti.

Njihove duše su spašene, ali su im tela uništena u finalnoj žrtvi. Da bi se potpuno vratili među žive, moraju pronaći legendarni sedmobojni lotos – redak i moćan artefakt koji jedini može obnoviti njihova tijela.

NE ZHA 2 Official Trailer (2025) Izvor: YouTube

Putovanje ka cilju vodi ih kroz opasne prepreke koje im nameće moćna sekta Čan, čuvari duhovne ravnoteže. Na tom putu suočavaju se ne samo sa spoljašnjim pretnjama, već i sa unutrašnjim sumnjama, preispitivanjem lojalnosti i razumevanjem svog mesta u univerzumu.

Dok su Diznijevi i Piksarovi hitovi poput Frozen 2, Inside Out 2 i novog The Lion King do skoro dominirali svjetskim bioskopima, njihovo mesto zauzeo je film iz Kine – Ne Zha 2. Ovaj nastavak animiranog hita iz 2019. godine ne samo da je prevazišao sva očekivanja, već je postao najuspešniji animirani film svih vremena, sa ukupnom zaradom većom od 2,15 milijardi dolara, od čega je gotovo 1,9 milijardi ostvareno samo u Kini.

Film se oslanja na kinesku mitologiju i klasičnu književnost, poput dela Priča o imenovanju bogova (The Investiture of the Gods). Glavni junak Ne Dža, buntovni dečak božanskog porekla, u ovom nastavku pokušava da povrati svoj fizički oblik nakon reinkarnacije, udružen sa misterioznim zmajskim princom Ao Bingom. Njihova avantura vodi ih kroz niz izazova i bitaka, uključujući i odbranu rodnog mjesta od demonskih sila.