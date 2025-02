"The Walking Dead: Dead City" konačno potvrđuje novi datum izlaska: Nakon misterioznog odlaganja stiže na Netlix

Ova američka horor serija se temelji na likovima Megi i Negana iz istoimene hit serije.

Prošle godine, Netflix je potpisao ugovor sa AMC-om kako bi doveli neke od njihovih najpopularnijih serija na najveću striming platformu na svijetu, a dosad je partnerstvo pokazalo da je korisno za obje strane.

AMC serije poput "Dark Winds", "A Discovery of Witches" i "The Walking Dead" ponovo su postale hitovi na Netflixu, dospijevajući na Top 10 liste dugo nakon svoje premijere. Ipak, postojala je jedna serija koja se očekivala na Netflixu prošlog mjeseca, a iz nekog razloga sada izlazi u martu: "The Walking Dead: Dead City".

U glavnim ulogama našli su se Loren Kohen i Džefri Din Morgan, "Dead City" je peta serija u franšizi "The Walking Dead" i okuplja omiljene likove i dugogodišnje rivale, Megi i Negana. Radnja se dešava u post-apokaliptičnom Menhetnu, gdje njih dvoje kreću u potragu za Meginim nestalim sinom, Heršelom, boreći se protiv Volkera, pljačkaša, i raznih negativaca na tom putu, uključujući The Croata (Željko Ivanek) i The Damu (Lisa Emeri).

Serija je dobila uglavnom pozitivne kritike od fanova i kritičara, i trenutno ima 79% na Rotten Tomatoes u trenutku pisanja ovog teksta.

Druga sezona "The Walking Dead: Dead City" donosi najdijaboličnijeg novog negativca

Do sada je "The Walking Dead" fanovima predstavio neke od najzanimljivijih negativaca, koje bi neko mogao poželjeti u post-apokaliptičnom svetu punom zombija. Guverner, Alfa i, naravno, Negan, samo su neki od njih, ali druga sezona Dead City nas uvodi u jednog od najdiaboličnijih negativaca do sada: Brugela, kojeg tumači izuzetni glumac Kim Koats ("Sons of Anarchy", "American Primeval").

Nije poznato mnogo o tome kako se najnoviji negativac uklapa u širu sliku, ali u intervjuu sa MovieWeb ranije ove godine, Koats ga je opisao kao "smešnog i okrutnog" u isto vrijeme. Takođe je spomenuo da je Brugel lik kojeg "nikada nije igrao prije", što je značajna izjava kada uzmete u obzir da je igrao neke od najuzbudljivijih i najneuračunljivijih likova tokom godina, uključujući Tiga Trejgera u pomenutom "Sons of Anarchy".

"On je kreten," dodao je Coates, nastavljajući: "On je jednostavno loša osoba, super je pametan, milijarder. Živio je u ovom nevjerovatnom enklavu tokom zombi apokalipse u Menhetnu, i kada je izašao, zombiji su vladali, pa je okupio svoju malu bandu. U drugoj sezoni postoji tri ili četiri bande, a Brugel je moje ime, i svakako sam najveći član svoje ekipe. Ubio sam mnogo zombija."

Očekujte premijeru druge sezone "The Walking Dead: Dead City" kasnije ove godine na AMC-u, a ne zaboravite da pogledate prvu sezonu kada stigne na Netflix-u 17. marta.

Prisjetimo se scena iz prve sezone: