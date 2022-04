OSTAO BEZ ODEĆE I NOVCA - "BORIĆU SE DA PREŽIVIM"! Diskvalifikovani učesnik Zadruge u haosu nakon izlaska iz rijalitija

Bivši učesnik Zadruge Stefan Mihić diskvalifikovan je iz rijalitija nakon što je sam napustio imanje u Šimanovcima.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/Instagram/ stefanmihicofficial/printscreen

Veliki šef obavestio je ukućane o njegovoj diskvalifikaciji i automatskom dugu od 50.000 evra, ubrzo po njegovom izlasku na mrežama se pojavio snimak okršaja sa obezbeđenjem.

Nakon što je pobegao on je na Instagramu ispričao da je iz rijalitija otišao u policiju, a zatim i u bolnicu. Sada se ponovo oglasio na mrežama te poručio da jedva preživljava i da nema novac.

"Svestan sam da nije došlo do nepravde i mog svojevoljnog, ali prinudnog izlaska da sam bio jedan od favorita tj. u top 5, po svim portalima, utiscima i slično. Jednostavno kad ste tamo tamo pod uticajem drugih ljudi ne razumete šta ljudi vole i cene, voli Vas Mihić i boriću se da preživim ovaj izuzetno težak period života kako bez para (bez honorara sa kaznom), tako i bez odeće (neće da mi vrate), ali čistog obraza do kraja", rekao je on na Instagramu.

Izvor: Instagram/stefanmihicofficial

Stefan je snimio video nakon što je diskvalifikovan iz Zadruge zbog agresivnog ponašanja.

"Evo, da vam kažem šta se desilo, nalazim se ispred bolnice u Zemunu, videli ste šta se desilo, bio sam bačen na pod. Gurali su me radnici obezbeđenja, imam ugruvan lakat, odranu ruku, ne mogu da pomeram lakat, imam oštećenje bubne opne, nasrnulo je obezbeđenje na mene, nisam se branio", rekao je tada Stefan Mihić.