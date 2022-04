POSLE DISKVALIFIKACIJE SE VRATIO KOD ŽENE I ĆERKE: Janjuš priznao zbog čega se KAJE - žive zajedno, ali NIJE sve kao pre

Marko Janjušević Janjuš otkrio je kako živi posle diskvalifikacije iz Zadruge 5, budući da se vratio da živi kod supruge Ene i ćeke Krune.

Nakon što je diskvlifikovan iz Zadruge, Marko Janjušević Janjuš se vratio u porodičnu kuću kod supruge Ene i ćerke Krune, nakon čega je otkrio i u kakvom je odnosu sa ženom. Iako je sve u najboljem redu i, kako kaže, žive zajedno i odlično se slažu, Marko i Ena ne dele isti krevet, a poznato je da je suprugu javno prevario s Majom Marinković.

"Živim kod Ene, može se reći da živimo zajedno. Ena i ja funkcionišemo zaista nikad bolje, ali ne spavamo u istom krevetu, ja spavam s Krunom, to je njena želja, nisam dugo bio tu. Nismo bili intimni otkako sam je prevario. Iskreno, ne mogu da verujem da je ona mene primila nazad u kuću. Ona nikad ništa loše nije rekla o meni, nikad se nije mešala ni u šta. Ona je najbolja majka i žena", rekao je Marko i dodao da je Ena jedna od retkih žena koja nikada nije komentarisala rijaliti niti rekla ružnu reč o njemu.

Osvrnuo se i na Filipa Cara koji je, kao i on, bio s Majom Marinković.

"Najmučnije scene koje sam gledao u rijalitiju su svakako one vezane za Filipa Cara, jer sam bio u takvim situacijama, pa sam saosećao s njim. Ne dao Bog nikom. On je bio mnogo svesniji nego ja, mogao je drugačije sve da uradi. Video je na mom primeru kako to ide, kako to funkcioniše, dakle, sam je kriv, svestan je svega, ja se nadam, jer ja krivim sebe. Mi smo sad u odličnim odnosima, nema nikakve tenzije, šta je bilo, bilo je. Ja bih voleo da se ništa od ovoga nije desilo, iskreno, sad iz ovog ugla kad se sve to desilo, šta sad može da bude, ne znam, treba vremena svakako da vidim šta i kako. Kajem se iskreno, pogotovo što se to desilo tako javno, na televiziji", priznao je Janjuš i otkrio da je posle Zadruge bio u kontaktu sa Sandrom Čaprić.

"Nisam se video ni sa kim iz rijalitija nakon izlaska. Sa Sandrom Čaprić sam se dopisivao. Ona nije loša devojka, ali vidim da je umislila neke stvari, vidim da kači na storije neke pesme, ne mogu to da podnesem, ja sam shvatio da me ne interesuju ljudi iz rijalitija", rekao je.

Rekao je i da mu je najbitnije da je sa ćerkom, koja je svesna svega i da joj je jako drago što joj se tata vratio. O ponovnom ulasku u rijaliti nije želeo da govori, jer se dešavalo da kaže "nikad", pa pogazi svoju reč.

"Umoran sam, ali Kruna nema cenu, žao mi je što sam propustio vreme s njom, nema tih para više, iskreno. Vodim Krunu u Prijepolje za Vaskrs, a Ena ide s prijateljima na odmor, tako da ćemo biti odvojeni za praznike", otkrio je Marko, koji priznaje i da ga već guši popularnost, ali da svakog fana ispoštuje i slika se s njim, kao i da je ovog puta čitava porodica bila uz njega dok je bio u Zadruzi.

"U Prijepolju me svi gotive, u Beogradu me takođe vole, drago mi je zbog toga. Braća i porodica su ovaj put ponosni na mene. Žao im je što sam izašao, jer sam bio dobar. Sad su svi redom bili ponosni na mene, niko mi nije rekao nijednu ružnu reč. Šta je bilo, bilo je, neće niko na to da se vraća, zato i žalim donekle što nisam ostao još ovih mesec i po dana, pa da to zapečatim. Sam sam kriv, niko drugi, samo ja", zaključio je Janjuš.