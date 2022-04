ZAVRŠIO U KREVETU SA SANJOM, PA SE POKAJAO! Filip Car slučajno čuo šta je izgovorila i UPLAŠIO se za sebe! (VIDEO)

Filip Car je posle raskida s Dalilom Dragojević završio sa Sanjom Grujić, na čuđenje svih u Zadruzi, a sada je izneo i neke detalje koji su šokirali gledaoce.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

O vreloj akciji Cara i Sanje svi pričaju, a Filip je prokomentarisao dešavanje tokom gostovanja u radio emisiji "Amnezija", gde ga je ugostio Nenad Aleksić Ša.

"Ja sam tražio od Drveta zadatak, trebalo je da pričam sa Dalilom... Ja sam odbio, onda smo dobili zadatak da plešemo na bini", počeo je Filip.

"Da li je to vredno 20 evra", pitao ga je Ša.

"Izgubio sam ih za minut, Sanjica gleda u mene i kaže sad bi me poljubila. Posle smo se zezali kod nje u krevetu, nije bilo intimnog odnosa, šalili smo se", rekao je Car, koji se pre toga našao u pušioni sa Sanjom i Viktorijom Mitrović, a Grujićeva je otkrila da ima Hepatitis C.

"Ja se brzo napijem, jer mi je sa pet godina dijagnostikovan Hepatitis C. Bila sam u bolnici, bila sam loše. Ne mogu ja to preneti nikom sada, to se samo zaleči... Neizlečivo je. Meni je jetra uništena, ne mogu ja to preneti ovde nikom. U vrtiću sam se zarazila", ispričala je Sanja, a Filipu nije bilo svejedno.

"Ti? Ti si imala? Pa, ljubili smo se. To je ono najgore", rekao je uplašeno.