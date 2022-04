HTEO SAM DA SE BACIM POD TRAMVAJ! Šok ispovest zadrugara: Žena je UKRALA zlato i ostavila me! Nisam imao ni za stan!

Učesnik Zadruge 5 ponovo je sve šokirao pričom o svom privatom životu.

Sale Luks od samog potpisivanja ugovora sa produkcijom i ulaska u rijaliti Zadruga iznova i iznova šokira javnost svojim životnim pričama.

Na početku je pričao da za veče ume da potroši i do pola miliona dinara, te da malo spava, koristi narkotike, pije alkohol i sve vreme izlazi, a sada je usred dana otkrio nove šokantne detalje svog života napolju.

"Rekli su mi da nema šanse da se promenim, ali sam sazreo vremenom, hapšenje, suđenje, non stop, prešao sam u Beograd, otvorimo kancelariju, to nije išlo. Najgore kada hoćeš da budeš ozbiljan kriminalac i onda propadneš, više nisam ni za taj stan imao novca, nisam imao ni za šta. Pušio sam tada dosta i onda preživljavao, najgora je kletva imao pa nemao, ostavila me supruga. Ukrala neko zlato. Hteo sam da se bacim pod tramvaj...", ispričao je Luks u emisiji kod Filipa Cara i Nenada Aleksića Ša pričao je Sale Luks.

"Kako se čovek preobrati i dođe ovde?", pitao je Car.

"Bilo nas je 15, nas trojica smo živi samo, odvojio sam se od porodice, i sve to... Krenuo je drugačiji stil života, pustio sam kosu i upoznao ljude koji su biznis i onda sam se posvetio svom poslu. Radio sam non stop i izlazio. Otvaraju se putevi ka Evropi. Kada pogledam život od pre Zadruge, nikad više. Jad, beda, stres, žao mi je što sam išao tim putem. Uputio bih da ovo što sam ja radio niko ne treba da radi. To nije život, to je život robija. Kakav mi je stil života, meni rijaliti mnogo znači jer me je ovo mnogo približilo roditeljima, prvi put da sam čitao čestitku sa suzama u očima", ispričao je Sale Luks.

"Želeo bih da ljudi iz tvog primera mogu da nauče nešto novo", rekao je Car.

