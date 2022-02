SVEN IZ BARA POTPUNO RAZOČARAN: Hoće da me napiju da bih se potukao i da me diskvalifikuju! Evo šta kaže o svađi sa ocem

Sven Vadlja otkrio je kakva je situacija među barovcima, i šta se to krije van kamera.

Sven Vadlja se po drugi put oseća loše u rijalitiju "Bar" i kako kaže, smatra da su se svi urotili protiv njega i da na svaki način hoće da ga sabotiraju kako bi bio diskvalifikovan.

"Trenutno se osećam jako loše. Situacija u "Baru" je žalosna. Ovde je bitnije koliko si s nekim spavao, koliko je bilo seksa u rijalitiju ili neke tuče među nama, nego to zbog čega smo ovde i došli. Da bismo radili i nešto zaradili", rekao je Sven na početku razgovora, a onda se osvrnuo na seks u rijalitiju i ko se sve našao u akciji ispod pokrivača:

"Ne znam više ni ja. To ne mogu više ispratiti koliko se često događa. Sačuvaj bože."

Sven je ovog puta u rijalitiju sa svojim ocem Darkom koji je privukao mnogo pažnje javnosti, ali mnogi ukućani jedva čekaju da mu vide leđa.

"Zato što je najbolji rijaliti igrač, plaše ga se jer znaju da će ići do finala. Zbog toga pokušavaju na sve načine da ga izbace ili da mu nameste diskvalifikaciju", rekao je Sven, a onda otkrio i zbog čega njegov otac pomišlja na otkaz u Baru.

"Zato što se jako razočarao u ljude ovde. Svi su mu se zgadili. Znao je kuda ide i zašto ide. Bili smo tri nedelje zajedno, meni je šesta. Bili smo, videli i probali. Ako se nešto ne promeni, izaći ćemo zajedno i to je to", rekao je Sven, a onda je otkrio i da se njegov otac pokajao zbog ulaska te da će se po završetku rijalitija vratiti na posao u Austriju.

Najmlađi takmičar rijalitija "Bar" smatra da je njegov otac dobar čovek, a njegove kritike zbog pijanstva je prihvatio na najlepši način.

" Tata je najbolji čovek na svetu. Takva je dobrica, dobar je ko hleb. On samo izgleda strašno. Kao pas koji laje, ali ne ujeda. Nikad ništa nikom ne bi uradio", rekao je Sven, a onda se osvrnuo i na kritike koje je dobio od oca:

"Prihvatio sam ih, on mi najbolje želi u životu i sve ću ga slušati. Kao i do sada."

Sven smatra da ga ostali takmičari ne vole, a evo šta navodi kao razlog takvog ophođenja prema njemu:

"Zato što sam otišao odavde, pa sam se vratio. Da tako neko drugi ode, njega produkcija ne bi vratila. To znači da vredim nešto. Sve im je to taktika. Dejana mi je rekla da je Ksenija pričala da oni imaju taktiku da izbace Darka, a da ću ja odmah izaći za njim. Ili obrnuto. Hoće dve muve da ubiju jednim udarcem. Isto tako hoće da me napiju da bih reagovao burno i potukao se, a to je razlog za diskvalifikaciju. Kad to čujem, svima njima bih samo mogao kosti da polomim", oštar je Sven.

Pogledajte kako je Darko reagovao kada je Svena video pijanog:

Pogledajte 02:19 Darko poludeo kada je saznao da se Sven potukao! Pogledajte reakciju kada mu je sin rekao da se ništa nije dogodilo. Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Rijaliti Bar satnica

