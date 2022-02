DEVITO JOJ SLADAK, PJEVAČ JE ZVAO U HOTELSKU SOBU NA SEKS, A ONA POBJESNILA U EMISIJI! Ksenija stigla i da se posvađa

Slovenačka starleta i zvijezda sajta za odrasle ništa nije sakrila

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Ksenija Kranjec, učesnica rijalitija "Bar" iz Slovenije, ranije je žestoko oplela po reperu Devitu.

Ksenija je priznala da joj je Devito u porukama na Instagramu tražio besplatan pristup njenom Onlifans profilu kako bi mogao da gleda njene provokativne fotografije i snimke, a da za to ne plati. On je, kaže, toliko škrt da nije htio da izdvoji mjesečno od pet do 30 eura, koliko iznosi pretplata.

Tokom izbacivanja, u kojem je odmjeravala snage sa Stanislavom, Ksenija se naljutila zbog profila koji je prikazan, a u kojem su mahom svađe sa ostalim učesnicima.

Nakon toga joj nije sela ni voditeljkina konstatacija da "ukoliko bude izbačena, Ivan može da pređe na Stanislavu":

Izvor: Kurir televezija / printscreen

Ivan je rekao "vidjećemo", da bi Ksenija zapjenila:

"Ja držim do sebe, žao mi je što sam bila treća, baš me razočarao".

Tokom večeri je otkrila i da je vidjela Devita bez maske "i da je sladak", a pjevača Bobana Rajovića i poziv u hotelsku sobu nije komentarisala.

