DAO JOJ 27.000 € ZA GARDEROBU, SAD OPLEO PO NJOJ ZBOG SEKSA PRED KAMERAMA: Taki šokiran Majinim ponašanjem, prozvao Cara

Otac Maje Marinković ne odobrava njeno ponašanje u Zadruzi.

Iako je uvek na ćerkinoj strani, otac Maje Marinković, Radomir Marinković Taki, ovoga puta osuđuje njeno ponašanje u Zadruzi u koju je nedavno ponovo ušla.

Majin otac se oglašavao i ranije i podržavao ćerku, ali stvari su se sada promenile i za novonastala dešavanja u kojima je glavni akter njegova mezimica, nema lepe reči.

"Ne sviđa mi se to što je stupila u odnose sa Carem. Očekivao sam da će ona biti samostalni igrač, međutim, opet su je emocije slomile. Vidi se da voli Filipa, ipak su oni van rijalitija imali neku romansu. Car je i budala i bahat, loše se ponaša, ali šta ja tu mogu da uradim? Sada kao roditelj ništa. Nije lepo što je s njim, ali ne mogu tu ništa da menjam. S druge strane, svi me pitaju da li će nešto biti s Majom i Markom Janjuševićem Janjušem, i ja svima mogu da kažem da među njima neće biti ništa. Verujte u to. Obavili smo Maja i ja razgovor i znam šta mi je obećala", poručio je Taki za Super TV.

Dodao je i da je njegova ćerka pre ulaska u rijaliti trpela veliki pritisak.

"Veliki stres je Maja doživela pre ulaska u rijaliti. Svi su joj pisali i govorili da napadne Dalilu i da se obračuna s njom. Prvih nekoliko minuta kada je kročila u Zadrugu, sve je postavila na svoje mesto. Zna ona vrlo dobro kako da zaigra rijaliti i da se priča vrti oko nje. Namerno pravi razne svađe pred kamerama, jer zna šta je dobro za rijaliti. Ne odobravam njene intimne odnose pred kamerama, ali ja tu ne mogu ništa kao njen otac. Mogu samo to da ne gledam preko televizora", rekao je Majin otac kojem ne smeta što je njegova ćerka danas skroz drugačija, jer je promenila lični opis brojnim operacijama i estetskim zahvatima.

"Sama je uložila svaki evro u svoj izgled. Nisam joj platio ni silikone, ni estetske intervencije. To je sada moderno i sve devojke žele tako da izgledaju. Sva sreća pa je to hijaluron koji brzo ispari iz lica i ne zadržava se dugo. Znam da je želela da uradi 'mačije oči' koje potpuno promene njen izgled i liči na Azijatkinju. U tome je i uspela. Meni se to možda i ne dopada, ali za njen novac ona može da odlučuje kako želi da izgleda", zaključio je i otkrio da joj je ipak pomogao kada je garderoba u pitanju.

"Maja je ušla sa više od 12 džakova u rijaliti. Pomogao sam joj da kupi garderobu u vrednosti od 27.000 evra, ako u tu cifru računamo i kuče pomeranca koje je koštalo oko 5.000 evra. Nije mi žao da uložim u svoju ćerku, samo da lepo izgleda i da se lepo slika pred kamerama", poručio je Taki.