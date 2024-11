Sankcije povećaju nestabilnost na ruskom deviznom tržištu i guraju Moskvu bliže orbiti Pekinga.

Izvor: Profimedia

Nove američke sankcije Moskvi mogle bi da zatvore jedini način na koji evropski kupci mogu da plaćaju ruski gas, povećaju nestabilnost na ruskom deviznom tržištu i gurnu Moskvu bliže orbiti Pekinga, rekli su ruski ekonomisti u petak. Vašington je u četvrtak uveo nove sankcije ruskoj Gasprombanci koje sprječavaju banku, pod državnom kontrolom, da obavlja bilo kakve nove transakcije u vezi sa energijom koje dotiču američki finansijski sistem.

SAD su takođe ciljale oko 50 drugih ruskih banaka i sistem za prenos finansijskih poruka (SPFS) Banke Rusije. Mađarska i Slovačka, koje imaju dugoročne ugovore sa ruskim energetskim gigantom Gaspromom (GAZP.MM), proučavaju promjene.

Zamjenik ruskog ministra energetike Pavel Sorokin odbio je da komentariše na pitanje da li će Gasprombanka nastaviti da prima uplate od evropskih klijenata.

"Plaćanja EU za energetske resurse preko Gasprombanke će vjerovatno postati nemoguća krajem 2024. godine", kažu analitičari Sinara investicione banke.

Sankcije su uključivale period prekida za transakcije u kojima je učestvovala Gasprombanka do 20. decembra i za one vezane za projekat nafte i gasa Sahalin-2 na Dalekom istoku Rusije do 28. juna 2025. godine.

Kremlj je u petak saopštio da su sankcije pokušaj Vašingtona da spriječi izvoz ruskog gasa, ali da će rešenje biti pronađeno. Gazprombanka je saopštila da sankcije neće uticati na njene bankarske operacije, ali nije odgovorila na pitanja o rješenjima za plaćanje gasa.

U martu 2022. Moskva je zahtijevala da zemlje koje su neprijateljski raspoložene prema Rusiji plaćaju za isporuku gasa po šemi koja uključuje pretvaranje čvrste valute u rublje.

Kupci su mogli da otvore dva računa u Gazprombanci, jedan u rubljama i jedan u stranoj valuti. Sada će morati da nađu drugog posrednika. SAD su odobrile transakcije vezane za energetiku sa određenim izuzecima za desetak ruskih finansijskih institucija do 30. aprila 2025. Neki analitičari kažu da bi Gazprombanka mogla biti dodata na tu listu.