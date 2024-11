Vezni fudbaler Partizana Stefan Kovač govorio o dešavanjima u klubu.

Partizan je u ljetnjem prelaznom roku morao mnogo da mijenja - ekipu koju je sastavio Igor Duljaj trebalo je prilagoditi zahtjevima Aleksandra Stanojevića. Odmah nakon preuzimanja pozicije na klupi, Stanojević je najavio da je crno-bijelima potreban centralni vezni koji može da poveže linije tima. U smiraj prelaznog roka na tom mjestu pojačanje stiglo je iz Čukaričkog, u vidu Stefana Kovača.

Vremena za prilagođavanje nije bilo mnogo. Stefan Kovač je odmah morao da uskoči u startnu postavu, pošto se Partizan mučio u veznom redu. Mesto "osmice" prinudno je popunjavao Gajas Zahid, a onda je Stefan dobio priliku da bijelo-crni dres tima sa Banovog brda zameni crno-bijelim.

"Prilagodio sam se, morao sam to da uradim brzo. Nisam imao puno vremena. Uspio sam. Pomogli su mi i iz stručnog štaba, igrači su me sjajno prihvatili. Znao sam da će da ovo biti veliki izazov za mene. To sam i želio. Znao sam da moram da se podignem na svoj maksimum. Jednostavno je bilo, igrao sam svoju igru i posvetio se svakoj utakmici. Želio sam da pružim na terenu sve od sebe, a učinak je sam dolazio. Tako bih volio da nastavim", priča na početku razgovora za MONDO Kovač.

Bio je najbitniji igrač u Partizanovom timu kada je protiv Mladosti iz Lučana prekinut neugodan niz mečeva bez pobjede u domaćem prvenstvu - Kovač je tu utakmicu obilježio golom i asistencijom, pa se vidjelo da će biti pravo pojačanje. Ipak, Aleksandar Stanojević koji ga je doveo u klub nije se dugo zadržao na klupi, a Stefan je odmah morao da se prilagođava novim uslovima.

Na debiju Sava Miloševića, utakmici protiv Novog Pazara (4:3), postigao je dva gola i bio jedan od najbitnijih pojedinaca na terenu. Zubairu Ibrahim je takođe dva puta bio strijelac, pa je dvojac koji je ljetos stigao u Humsku donio preko potrebne bodove i započeo niz pobjeda koji je trajao sve do prethodne runde i okršaja sa kragujevačkim Radničkim. Taj meč propustio je zbog nagomilanih žutih kartona.

Uprkos prednosti koju je Partizan imao (2:0), Kragujevčani su odnijeli bod iz Humske. Partizan mora hitno da se podigne nakon tog neuspjeha, a sada praktično nema pravo na kiks do kraja jesenje polusezone. "Očekujem da počnemo novi pobjednički niz i da on potraje do kraja polusezone. Sebe u timu vidim na onom mjestu na kojem šef odluči. Ja ću da radim na najvišem mogućem nivou i da uvijek budem na raspolaganju", ističe vezni fudbaler Partizana.

Do sada je Stefan Kovač na sredini terena igrao u paru sa Kervinom Arijagom, Gajasom Zahidom, Leonardom Ovusuom i Aleksandrom Šćekićem, a nema sumnje da ćemo ga i do kraja jesenjeg djela sezone gledati na terenu. Za razliku od ostalih fudbalera koje Savo Milošević ima na raspolaganju, Kovač je klasična "osmica" i već je dokazao da može da poveže redove crno-bijelih.