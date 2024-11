Nakon što su zatražili da im opštinsko preduzeće “Mediteranski sportski centar”, preda ključeve objekata u kojima su sportske svlačioce, ali i kancelarije Mjesne zajednice, Turističke organizacije Budva… došlo je do tuče, uz upotrebu metalnih šipki.

Osnovni sud u Kotoru osudio je Grbljane Vojislava Voja Pićana, njegovog sina Ratka, kao i Miloša i Đorđija Vučićevića, na kaznu zatvora od dva mjeseca zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja tjelesnih povreda svojim saplemenicima Aleksandru i Stevanu Midoroviću, tokom opšte tuče koja se dogodila sredinom maja prošle godine na Jazu, kako prenose Vijesti.

U presudi dostavljenoj redakciji Vijest navodi se da će se kazna zatvora “izvršiti u prostorijama u kojima stanuju okrivljeni, s tim da se u izrečenu kaznu uračuna vrijeme provedeno u pritvoru od 16. maja do 6. juna prošle godine”.

Sredinom maja prošle godine je došlo do incidenta, nakon što su mještani okupljeni oko dvije nevladine organizacije - “Jaz Mrčevo polje” i “Jaz plaža”, raskinuli ugovor sa Opštinim Budva oko zakupa zemlje u Mrčevom polju i korišćenja sportskih terena i objekata... Nakon što su zatražili da im opštinsko preduzeće “Mediteranski sportski centar”, preda ključeve objekata u kojima su sportske svlačioce, ali i kancelarije Mjesne zajednice, Turističke organizacije Budva… došlo je do tuče, uz upotrebu metalnih šipki, prenose Vijesti.

“Vojislav Pićan, Ratko Pićan, Miloš Vučićević i Đorđije Vučićević krivi su jer su 15. maja 2023. godine oko 19 časova na prostoru u okviru kompleksa sportskih terena, u mjestu Jaz, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli i znajući da su te radnje zabranjene, djelujući kao grupa, vršenjem nasilja prema drugom, izazivanjem tuče i drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozili spokojstvo građana i remetili javni red i mir, te oštećenim Aleksandru i Stevanu Midoroviću nanijeli lake tjelesne povrede”, navodi se u presudi.

Ističe se, u toku trajanja skupa, ispred objekata koji se koriste u sklopu sportskih terena, tog dana došli su Miloš i Đorđije Vučićević, koji su u jednom trenutku u toku razgovora nasrnuli na Aleksnadra Midorovića i odgurnuli ga ka parkingu.

“Na lice mjesta su potom pristigli Vojislav i Ratko Pićan. Okrivljeni Vojislav Pićan je metalnom šipkom u rukama krenuo u pravcu Midorović Aleksandra i udario ga više puta u predjelu glave i tijela, nakon čega je krenuo u pravcu oštećenog Midorović Stevana i šipkom ga udario u predjelu grudi. Zatim je okrivljeni Pićan Ratko, oštećenog Mirodović Stevana, dok se nalazio na podlozi, više puta pesnicom udario u predjelu glave i tijela tokom čega je prišao i okrivljeni Vučićević Miloš koji je oštećenog udario pesnicom, a zatim i okrivijeni Vučićević Đorđije koji je takođe pesnicom udario Stevana Midorovića. Nakon toga je Ratko Pićan prišao Aleksandru Midoroviću i uhvatio ga rukama oko struka, počeo da se čupa sa njima i tokom čupanja ga više puta pesnicom desne ruke udario u lijevu stranu tijela i jednom u lijevu stranu glave - lica, da bi ga u jednom trenutku oborio na podlogu i za vrijeme dok se Midorović Aleksandar nalazio na podlozi mu zadao više udaraca pasenicom i nogom u predjelu glave i tijela. Za to vrijeme su prišli Miloš i Đorđije Vučićević, koji su takođe Aleksandru Midoroviću nanijeli više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela”, piše u odluci kotorskog suda.

Aleksandar Midorović, kako se navodi, zadobio je povrede u vidu tri trakasta krvna podliva u lopationom predjelu, ranu razderinu u desnoj polovini čeonog predjela, krvni podliv u lijevom sljepoočnom i lijevoj polovini tjemenog predjela, krvni podliv u potiljačnom predjelu i nagnječenje lijevog lakta, a Midorović Stevan povrede - tačkasti krvni podliv u lijevoj polovini tjemenog predjela, nagnječnje u predjelu ljevog ramena, nagnječenje u predjelu lijeve polovine grudnog koša, krvni podliv u predjelu desnog ručnog globa, krvni podliv u desnom lopatičnom predjelu, oguljotinu u predjelu desnog lakta i oguljotinu u predjelu lijevog koljena...

Ima Vojislava Voja Pićana aktuelizovano u uoči prošlonedjeljnih lokalnih izbora, a to je učinio nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović. On je optužio predsjednika Skupštine Andriju Mandića da je stvarni, odnosno vanknjižni vlasnik objekta sagrađenog na državnoj zemlji u neposrednom zaleđu plaže Zagorski pijesak u budvanskoj opštini, koji se, kako je rekao, samo formalno vodi na Pićana, pišu Vijesti.

Jovanović je pokazao i list nepokretnosti u kojem se navodi da je vlasnik zemljišta država, a da se objekat vodi na ime Vojislava Pićana, za kojeg tvrdi da je Mandićev prijatelj.

On je dodao da su Andrija Mandić i njegova porodica vanknjižni vlasnici ovoga objekata koji je u neposrednoj zaštićenoj zoni Parka prirode.

Mandić je odbacio tvrdnje Jovanovića, najavio je da će ga tužiti i poručio da jedina imovina koju posjeduje je ona koju je naslijedio od predaka.

On je potvrdio da je prijatelj sa Vojislavom Pićanom, jednim od osnivača Nove srpske demokratije, ali i da sa suprugom ljetuje u vili Pićana u Lastvi Grbaljskoj...

Pokazao je fotografiju takozvane “ničije kuće”, nedovršenog, prizemnog objekta izgrađenog 2018. godine. Rekao je da se taj objekat ne nalazi u parku prirode, prenose Vijesti.

Oglasio se i Pićan, koji je takođe najavio tužbu protiv Jovanovića, tvrdeći da je to njegova kuća.

“Objekat odnosno kuću o kojoj je sinoć na jednoj televiziji govorio Nikola Jovanović moja je i sagrađena je na zemlji koja je do 1945. godine bila vlasništvo mog djeda, odnosno na zemlji koja mu je nasilno oduzeta od strane komunista, kao što je to bio slučaj i sa brojnim drugim porodicama u Grblju. U toku je proces legalizacije objekta i to je jedina istina. Sve ostale laži koje je sinoć iznio Nikola Jovanović imaće priliku da ponovi na sudu”, poručio je Pićan.

Zbog incidenta na Jazu, pred Sudom za prekršaje u Budvi, kažnjen je novčanom kaznom direktor opštinskog preduzeća Mediteranski sportski centar Nikola Vučićević.

Kako piše u rješenju suda dostavljenog Vijestima, Vučićević kažnjen sa 250 eura.

Na teret mu se stavlja da je 15. maja prošle godine, u toku protesta ispred terena na Jazu, ponašao drsko prema B. M., kojoj je iz ruku oteo mobilni telefon, pišu Vijesti.

Navodi se da je time počinio prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru.