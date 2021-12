KO SE BIJE, TAJ SE VOLI! Majin otac ponovo šokira izjavama - komentarisao tuču sa Carem i POTENCIJALNU TRUDNOĆU!

Radomir Marinković Taki o novitetima u rijalitiju i životu svoje ćerke Maje Marinković.

Izvor: Instagram/printscreen/takitadza/YouTube/Screenshot/Zadruga official

Maja Marinković već danima je u centru komentarisanja, kako zbog dešavanja u Zadruzi, tako i onih van nje.

Sve aktuelnosti iz života učesnice rijalitija još jednom je komentarisao njen otac Radomir Marinković Taki, te ponovo šokirao sve. Nakon što je komentarisao ćerkine silikone, kao i seks koji je imala u rijalitiju, Taki je sada iznio mišljenje i o burnoj svađi i drami sa Filipom Carem.

"Ko se bije, taj se voli. Ne smem više da se stresiram, dam izjavu, a posle pola sata ispadne nešto drugo, pomirili su se. Maja je iskusan rijaliti igrač, a i ovaj se dobro namazao, udario je tuk na luk, hoće oboje da budu dominantni za stolom. Biće to turbulentno do kraja, neću da trčim pred rudu i budem kontradiktoran", odgovorio je on.

Javnost je nedavno zapalila i informacija da je Maja Marinković možda u drugom stanju, te da je prije Zadruge imala seks sa bivšim dečkom Milanom Jankovićem Čorbom, koji se nedavno oglasio na ovu temu.

Ovako je reagovao Taki:

"Ne, čuo sam prvi put na TV-u, nemam pojma o čemu se radi. U vezi trudnoće ne znam, čuo sam sve kod vas. Maja je rekla da od tog posla nema ništa, ja vjerujem svom djetetu. Ja ne mogu ništa da uradim, nemam kontakt sa njom, nemoguće je doći do njih", rekao je on.

Izvor: Instagram/takitadza/screenshot