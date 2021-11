MAJA I ČORBA IMALI SEKS PRE ZADRUGE?! Priča se da je starleta TRUDNA, reper šokirao - "Ne znamo ko je TATA!"

Milan Janković Čorba komentarisao navode da je Maja Marinković u durgom stanju.

Izvor: YouTube/Screenshot/Zadruga Official/KurirTV/Printscreen

Maja Marinković nedavno je postala deo Zadruge 5 i od tog trenutka je glavna tema u kući, ali i svih domaćih medija.

Iako se o njenom pomirenju sa Filipom Carem gotovo najviše govori, sada je u javnost dospela priča da je starleta možda u drugom stanju, kao i da joj navodno kasni menstruacija, te da je potencijalni otac bivši učesnik i reper Milan Janković Čorba, sa kojim je navodno imala odnose pred ulazak u rijaliti.

Reper se ovim povodom oglasio, istakao da je "sve moguće", ali i da smatra da "nije jedini potencijalni otac".

"Imamo ovde jabuku, imamo mango, može da se napravi voćna salata... Maja je trudna, ali ne znam ko je tata", počeo je reper, a potom uozbiljio priču:

"Ni meni ništa nije jasno. Svašta se priča, svašta se piše, ljudi me stalno zovu, neko me pljuje, neko čestita, a ja ne znam šta se dešava. Ja samo bio na krštenju tog 23. oktobra, napio se, završio na ispiranju, a šta su oni meni tamo radili, ko je bio tu - ja stvarno ne znam. Šta je i kako je ne znam, videćemo", objasnio je.

Milan Janković Čorba

Izvor: Kurir TV printscreen

Od prihvatanja odgovornosti, kako tvrdi, ne beži.

"Znam da je to nemoguće, znam da je to nešto što ne može da se desi nikad, ali ako bi se možda desilo nešto, nikada ne bih odustao od toga da priznam svoje dete, ma sa kim da je, nikada ne bih išao na abortus... Ali, znam da je to nemoguće. Nikada ne bih bežao od odgovornosti, da budem otac... Moramo da se nosimo sa stvarima koje smo uradili", istakao je u emisiji "Ekskluzivno".

Ovako su izgledali u Zadruzi: