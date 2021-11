ŠOK ISPOVEST MILJANE KULIĆ! IMAM DETE, A GLEDAM GA KAO BRATA: Ispričala sve TAJNE - i o Ivanu Marinkoviću i o Zoli!

Miljana Kulić se vratila nekoliko godina unazad i poverila se pred kamerama.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić poverila se fizeru u salonu lepote u Zadruzi i otkrila nepoznate detalje svog života o kojima do sada nije pričala čak ni u Zadruzi.

Miljana se dotakla Željkovog rođenja, veze s Ivanom Marinkovićem, početka sa Zolom i loših odnosa njega i njene porodice.

"Slušaj, ja ću tebi da počnem da pričam, znam da ti ne možeš ništa da mi kažeš, ali možeš da mi kažeš da li sam normalna", počela je Miljana, pa nastavila da se poverava.

"Ja sam sa Zolom tri godine. Kad sam se porodila Željka sam čuvala skroz sama... Kad sam ga dojila, Željko se zagrcnuo jer mi je nadošlo mleko, i od tada imam neverovatne strahove. Nisam smela da spavam s njim u sobi, dobila sam fobiju...bio je crven sav i nisam smela više da ga dojim", u dahu je izgovorila Miljana.

"Dobila sam dete, a imala sam osećaj kao, ne da nije moje dete, nego kao da mi je brat. Nestvarno mi je bilo da sam postala majka, a do juče sam ja bila beba. Kao da sam sanjala i kao najlepša bajka, strah te da prihvatiš tu najveću životnu ulogu. I od tada kreće postporođajna depresija, od tog Željkovog davljenja. Jedno tri minuta su ga oporavljali mama i tata, ja sam mislila gotovo. Tata dolazi po mene, a ja nervni slom. Plačem na ulici, sedim na trotoaru... Tata me nagovori nekako, dođem kući i od tog nekog straha sve porazbijam u kući, opšti haos koji me koštao jedno 10.000 evra najmanje. Mama mi je govorila da ću detetu navući traume, maksimalno sam imala poverenja u mamu, ona je onda odnela krevetac u sobu kod nje i Siniše", nastavila je.

"Da se vratim na Zadrugu 2, uđe Zola 19. novembra, mama i Željko u apartmanu, ja ostavljena i ponižena, omalovažena od onog Ivana Marinkovića, ostavljena, a nikad nisam bila ostavljena pre toga. Stvarno sam ga volela... On je meni obećavao kule u gradove. Ostala sam trudna, on počeo da pije, počeo da me šutira u rijalitiju, ja sve radila da budem diskvalifikovana... Voditeljka mi nije verovala u rijalitiju da sam trudna, psovala sam i vlasnika i sve, ali ne vredi", osvrnula se i na taj period.

"Zola je došao u studio i pričao kako mu se ja sviđam, da sam rođena kad i njegova majka, da mu se sviđa moj stav, fizički izgled. Smatram da sam tipovana od strane njega i njegovog menadžera. Dopao se i on meni, bio je skroman, povučen, videla sam dobrotu u njegovim očima. Međutim, on je sve folirao, moja majka ga je pročitala za mesec dana... Moja majka i on su se posvađali, moja majka nije bila za tu vezu", ispričala je Miljana.