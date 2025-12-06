Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 13, najviša dnevna od 3 do 17 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U sjevernim predjelima pretežno oblačno i uglavnom suvo.

U jutarnjim časovima su još ponegdje moguće slabe padavine. U južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni.

U Podgorici promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna oko 16 stepeni.