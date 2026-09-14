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Nazujte čarape i prionite na posao: Bizaran trik za čišćenje ćoškova podijelio internet

Nazujte čarape i prionite na posao: Bizaran trik za čišćenje ćoškova podijelio internet

Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Na Tik Tok-u pojavila se kreativna ideja kako da olakšate sebi brisanje niskih i nepristupačnih ćoškova, bez saginjanja.

Nazujte čarape i prionite na posao: Bizaran trik za čišćenje ćoškova podijelio internet Izvor: screenshot/Tik Tok/mili68710

Da je mnogima dosadno da brišu prašinu sa svih zavučenih i nepristupačnih ivica, jasno je bilo i korisnici Tik Tok-a Milici Marković, koja je pronašla način kako to možete sebi da olakšate. 

Naime, ovaj jednostavan trik pomaže vam pri brisanju lajsni između poda i zida, kako biste izbjegli saginjanje, i za njegovo izvođenje svu neophodnu opremu svi imate kod kuće - vodu i čarape. Čarape je potrebno da obučete, nakon toga, pokvasite prednji dio stopala vodom, i nogom prebrišite ćoškove.

Pogledajte u nastavku kako to Milica radi:

@mili68710Nema na čemu 😂😬#balkantiktok#balkan#lifehackvideo#srbijatiktok#fypppppppppppppp♬ som original - Dj Bruxo o Original !!!

Naizgled beskoristan i šaljiv trik zapravo su isprobali mnogi drugi korisnici, koji su svoje pozitivno iskustvo podijelili dalje sa svojim pratiocima. U komentarima, ljudi su bili podijeljenog mišljenja, pa su samo neki od njih:

  • "Ja to isto radim, samo sa crnim čarapama, ali ih onda poslije ne skidam sa nogu..."
  • "Najgadniji osjećaj, mokre čarape na nogama"
  • "Nešto kontam da nekako stavim i krpu na noge, pa da tako prebrišem i laminat"
  • "Hvala, ali, ne, hvala"
  • "Ovo će raditi neko veoma lijen, a to sam ja..."

Šta vi kažete za ovaj trik?

(MONDO)

Tagovi

tiktok čarape savjeti trikovi

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