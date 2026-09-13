Nije samo so: Ovaj mineral može biti važan za krvni pritisak

Istraživanje Univerziteta Vaterlo pokazalo je da odnos kalijuma i natrijuma može imati važnu ulogu u kontroli krvnog pritiska.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ljudi sa visokim krvnim pritiskom decenijama slušaju savjet da unose manje soli, ali su istraživači sa Univerziteta Vaterlo u Kanadi utvrdili da je važan i unos dovoljno kalijuma, na primjer iz banana ili brokolija.

Studija je otkrila da ravnoteža između kalijuma i natrijuma može da ima važnu ulogu u kontroli krvnog pritiska. Rezultati su objavljeni u časopisu "Američki žurnal za fiziologiju - fiziologija bubrega".

Visok krvni pritisak pogađa više od milijardu ljudi širom svijeta. Često ne izaziva jasne simptome, ali vremenom može da ošteti krvne sudove i poveća rizik od srčanog udara, moždanog udara, bolesti bubrega i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Natrijum i kalijum su minerali koji su tijelu potrebni za funkcionisanje. Oni pomažu u kontroli nivoa tečnosti, podržavaju živce i mišiće i utiču na način na koji bubrezi i krvni sudovi regulišu krvni pritisak.

Problem je u tome što mnogi savremeni načini ishrane sadrže previše soli, a premalo kalijuma. Prerađena hrana, obroci za ponijeti, sosovi i upakovane grickalice mogu da sadrže velike količine soli, dok je kalijum posebno čest u voću, povrću, pasulju i drugoj minimalno prerađenoj hrani.

Profesor Anita Lejton i njene kolege ispitale su kako promjena ove ravnoteže utiče na krvni pritisak. Umjesto da obave kliničko ispitivanje, istraživači su razvili matematičke modele koji su simulirali kako različite količine natrijuma i kalijuma utiču na procese u tijelu.

Namirnice bogate kalijumom uključuju banane, krompir, špinat, brokoli, pasulj, avokado i lisnato zeleno povrće. Konzumiranje ove hrane u većoj mjeri može da pomogne u poboljšanju ravnoteže između kalijuma i natrijuma u organizmu, zaključili su stručnjaci.