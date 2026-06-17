10 zaboravljenih HBO serija koje su 10/10: Top naslovi koje retko ko zna, a bolji su od svega novog

Ukoliko vam je muka od novih naslova, a trebaju vam serije koje su savršene od početka do kraja, nije loše da se osvrnete na klasike koji su nezasluženo skliznuli sa "radara".

Izvor: YouTube/HBO

Sigurni smo da vam se barem jednom desilo da se bar sat vremena proveli "skrolujući" kroz striming platforme, pitajući se: "Šta sada da gledam?". Dok nas algoritam zatrpava novim, često površnim sadržajima, zaboravljamo da se u arhivama kriju prava remek-dela.

HBO je izgradio svoju reputaciju na hrabrosti da eksperimentiše, a rezultat toga su neke od najboljih serija ikada snimljenih. Ipak, mnoge od njih su vremenom nepravedno pale u senku mlađih i popularnijih naslova, a mi smo izdvojili 10 serija koji su savršene od početka do kraja i apsolutno vredne vaše pažnje.

1. Hung (2009–2011)

Tema: Preživljavanje, muški ego i američki san na ivici propasti.

O čemu se radi: Kada profesoru fizičkog i bivšoj sportskoj zvezdi izgori kuća, a finansijska kriza ga dotuče, on odlučuje da iskoristi svoj jedini preostali "veliki" atribut i postaje žigolo. Ipak, iza ove naizgled škakljive premise krije se fantastična, gorko-slatka satira o tome na šta je sve mali čovek spreman kako bi preživeo u surovom svetu modernog kapitalizma.

2. The Leftovers (2014–2017)

Tema: Gubitak, vera, kolektivna trauma i potraga za smislom.

The Leftovers trejler Izvor: YouTube

O čemu se radi: Zamislite da u jednoj sekundi 2 odsto svetske populacije jednostavno nestane bez ikakvog objašnjenja. Serija ne prati naučnike koji rešavaju misteriju, već ljude koji su ostali. Ovo je duboka, emotivna i vizuelno hipnotišuća priča o tome kako nastavljamo dalje kada nam se svet sruši i kako tugujemo kada odgovora nema. Remek-delo koje će vas potpuno obuzeti.

3. Rome (2005–2007)

Tema: Moć, politika, istorijske prekretnice i prijateljstvo.

O čemu se radi: Pre nego što smo dobili Igru prestola, imali smo Rim. Kroz oči dvojice običnih rimskih vojnika, Lucija i Tita, svedočimo padu Republike i rađanju Imperije pod Cezarom. Serija savršeno balansira između visoke politike, spletki u hodnicima moći i sirovog, brutalnog života na ulicama starog Rima. Epski, raskošno i bez dlake na jeziku.

4. Landscapers (2021)

Tema: Deluzija, beg od stvarnosti i mračna strana bezuslovne ljubavi.

O čemu se radi: Ova mini-serija je zasnovana na istinitom i bizarnom događaju o blagom, naizgled običnom britanskom bračnom paru u čijem dvorištu policija pronalazi dva tela. Ono što ovu seriju čini savršenom jeste način na koji je ispričana - kroz prizmu njihove opsesije starim holivudskim filmovima. U prevodu - ovo je vizuelno originalna, crnohumoristička i duboka ljudska priča o tome kako stvaramo sopstvenu realnost da bismo pobegli od sopstvenih grehova.

5. Bored to Death (2009–2011)

Tema: Egzistencijalna kriza, muška prijateljstva i šarmantni amaterizam.

O čemu se radi: Neurotični pisac iz Bruklina, u potrazi za inspiracijom i begom od raskida, odlučuje da postane nelicencirani privatni detektiv, kopirajući likove iz starih krimi-romana. Zajedno sa svojim ekscentričnim prijateljima upada u najbizarnije situacije. Savršena, lagana komedija za sve one koji se ponekad osećaju izgubljeno u sopstvenom životu.

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6. Enlightened (2011–2013)

Tema: Samopomoć, korporativni aktivizam i tanka linija između prosvetljenja i ludila.

Enlightened trejler Izvor: YouTube

O čemu se radi: Nakon javnog i prilično dramatičnog nervnog sloma na poslu, glavna junakinja odlazi na tromesečnu meditaciju na Havaje i vraća se "prosvetljena", rešena da promeni svet i svoju toksičnu korporaciju. Serija je genijalna studija karaktera - istovremeno je smešna, bolno neprijatna za gledanje, ali i neverovatno optimistična. Teraće vas da se zapitate da li su ljudi koji žele da poprave svet vizionari ili jednostavno ludi.

7. Generation Kill (2008)

Tema: Birokratija ratovanja, gubitak iluzija i preživljavanje u haosu.

O čemu se radi: Od autora kultne serije "The Wire", ovo je verovatno najrealističniji prikaz modernog ratovanja ikada snimljen. Pratimo elitni bataljon američkih marinaca tokom prvih dana invazije na Irak 2003. godine. Ovde nema holivudskog heroizma, a fokus je na dosadi, apsurdnim naređenjima, lošoj opremi i bratskoj povezanosti momaka koji su bačeni u pesak nesvesni šire slike.

8. Tanner '88 (1988)

Tema: Politički marketing, medijska manipulacija i gubitak idealizma.

O čemu se radi: Legendarni režiser Robert Altman snimio je ovu satiričnu mini-seriju u formi lažnog dokumentarca (mockumentary) prateći fiktivnog političara Džeka Tenera tokom stvarne predsedničke kampanje 1988. godine. Tener se čak pojavljuje u kadru sa stvarnim političarima tog vremena! Ovo je vizionarska serija koja je prva ogolila kako mediji i PR stručnjaci prave "proizvod" od čoveka, a njene teme su danas aktuelnije nego ikada.

9. We Own This City (2022)

Tema: Sistemska korupcija, zloupotreba moći i moralni pad institucija.

We Own This City Izvor: YouTube

O čemu se radi: Ako vam nedostaje "The Wire", ovo je njen duhovni naslednik. Zasnovana na istinitim događajima, serija prati uspon i brutalan pad specijalne jedinice baltimorske policije koja je, pod izgovorom borbe protiv droge, godinama pljačkala građane i dilovala zaplenjenu robu. Brutalna, dinamična i zastrašujuća hronika o tome kako institucije koje bi trebalo da nas štite postaju najveći kriminalci.

10. The Corner (2000)

Tema: Zavisnost, preživljavanje na margini i hronika siromaštva.

O čemu se radi: Pre nego što su promenili televiziju serijom "The Wire", isti autori su snimili ovu potresnu mini-seriju od šest epizoda. Pratimo godinu dana u životu jedne porodice iz Baltimora koja živi na "ćošku" - mestu gde se trguje drogom. Serija ne osuđuje, već sa dubokom empatijom prikazuje kako opaka bolest zavisnosti melje ljudsko dostojanstvo, ali i kako usred tog pakla i dalje tinjaju ljubav i nada. Moćno i emotivno štivo!