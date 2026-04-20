Drama na svadbi zaledila goste: Snaja ispolivala mladu farbom, a onda uslijedio obrt koji niko nije očekivao

Kada ju je rođena snaja polila crnom farbom iz osvete, mlada je ostala bez venčanice, ali ne i bez odlučnosti da izgovori sudbonosno "da".

Izvor: Facebook/Sick Chirpse

U maju 2024. godine, Britanka Džema Monk (35) postala je žrtva zlonamernog napada tokom sopstvenog vjenčanja. Njena snaja, Antonija Istvud, polila ju je crnom farbom. Skandalozna scena odigrala se pred šokiranim gostima, koji nisu mogli da vjeruju šta vide.

"Toliko dugo sam čekala ovaj dan. Ništa nije moglo da me zaustavi", priznala je majka dvoje djece, koja se uprkos svemu pribrala, umila, obukla rezervnu haljinu i rekla "da" svom partneru.

"Da je trebalo, otišla bih pred oltar u donjem vešu i sa crnom farbom na licu"

Antonija Istvud, supruga starijeg brata Džeme, Ešlija, nije bila pozvana na svadbu. Razlog? Porodični sukob koji je tinjao još od njihovog vjenčanja 2023. godine. Tada je Džema, navodno, saplela snaju. Odnosi između porodica drastično su se pogoršali, ali niko nije očekivao da će sukob eskalirati na ovako drastičan način.

Sister-in-law hurled paint over bride moments before she walked down the aisle



Antonia Eastwood threw black paint over Gemma Monk’s face, arm and £1,800 wedding dress just minutes before the 35-year-old mental health worker was due to walk down the aisle at Oakwood House in…pic.twitter.com/JvRd7T79QS — Grifty (@TheGriftReport)April 17, 2026

Džema se ovako prisjetila dramatičnog trenutka:

"Da je trebalo, otišla bih pred oltar u donjem vešu i sa crnom farbom na licu. Ona je bila riješena da se vjenčanje ne održi".

Na sudu nije krila suze.

"To što me je žena mog brata polila farbom, promijenilo je moj pogled na život. Izgubila sam dostojanstvo i samopouzdanje. Ono što je trebalo da bude najljepši dan u mom životu, pretvorilo se u najgoru uspomenu", rekla je.

Kako se ispostavilo, Britanka je u tom periodu čekala rezultate pregleda na rak.

"Moja snaja je znala za moje zdravstvene probleme, a ipak je odlučila da uništi najvažniji dan mog života", naglasila je.

Zbog svega toga, par je odustao od planiranog medenog mjeseca na Maldivima.

"Nisam bila u stanju da putujem", objasnila je.

Sud: "Uništen je jedinstveni trenutak"

Antonija Istvud priznala je krivicu. Krunski sud u Mejdstonu osudio ju je na 10 mjeseci zatvora, godinu dana uslovne kazne, kao i na 160 sati društveno korisnog rada. Dobila je i zabranu prilaska porodici Monk u trajanju od 10 godina, uz obavezu da plati skoro 6.000 eura odštete.

Sudija Oliver Saksbi bio je jasan:

"To je trebalo da bude poseban dan za Džemu Monk i njene bližnje. Zbog Vas se pretvorio u noćnu moru. Oduzeli ste im trenutke koje svako ko stupa u brak, pamti cijelog života".

Monk nije prihvatila izvinjenje snaje.

"Smatram da je kazna preblaga, ali mi je donijela neku vrstu zatvaranja tog poglavlja. Želim da nastavim dalje i ponovo pronađem sebe", poručila je.