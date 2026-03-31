"Ovo su 5 simptoma raka prostate": Urolozi pozivaju muškarce da paze, preti nam scenario s hiljadama dijagnoza

Simptomi raka prostate često se pomešaju sa znacima starenja.

Dok je većina aspekata zdravlja pod vašom kontrolom, ne možete uvek da pobegnete od svoje genetike i hroničnih stanja, a to su dva faktora koja povećavaju rizik od velikih bolesti poput raka. Za većinu muškaraca, rak prostate je nešto o čemu planiraju da brinu "kasnije". To je greška.

Rak prostate ostaje jedna od najčešćih pretnji muškarcima. Godine 2022. CDC je zabeležio preko 255.000 novih slučajeva. Do kraja 2026, očeuje se da će te brojke porasti na otprilike 333.830 novih dijagnoza, sa procenjenih 36.320 muškaraca koji će izgubiti bitku. Kada su statistike ovako visoke, razumevanje znakova upozorenja nije samo "dobar savet", već je obavezan deo vaše strategije preživljavanja.

"Jedan od najizazovnijih aspekata raka prostate je to što se u ranim fazama često ne manifestuje nikakvim simptomima. Zato je razumevanje faktora rizika i skrininga toliko ključno. Međutim, kada simptomi počnu da se pojavljuju, mogu da budu suptilni i lako mogu da se protumače kao normalni znakovi starenja", objašnjava dr Kristofer Koler, urolog.

5 često zanemarenih znakova raka prostate

1. Promene u mokraćnim navikama

Prema dr Koleru, prostata se nalazi odmah ispod bešike i okružuje uretru. Kada se tumor razvije, može da vrši prekomeran pritisak na okolne strukture, što može da izazove primetne promene u mokrenju. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), ove promene mogu da uključuju naprezanje pri mokrenju, poteškoće pri započinjanju mokrenja, slab protok urina ili hitnu potrebu za mokrenjem.

"Mokraćni simptomi raka prostate obično se pojavljuju tek kada je rak dovoljno narastao da opstruira uretru, što može da ukaže na napredniju fazu bolesti", ističe dr Koler.

2. Krv u urinu

Ako primetite krv u mlazu urina, to je znak za uzbunu koji ne bi trebalo da ignorišete. Iako dr Koler naglašava da je to najčešće benigno, "urološki pregled je opravdan kako bi se osiguralo da nema onkološkog porekla".

3. Bolno mokrenje

Iako vaš um možda automatski pomisli na infekciju urinarnog trakta kada osetite oštar bol tokom mokrenja, ista ta nelagodnost je čest znak za uzbunu kod raka prostate. To se dešava zato što tumor koji raste, može da pritiska uretru i iritira okolno tkivo dok vaše telo pokušava da isprazni bešiku.

4. Iznenadna pojava erektilne disfunkcije

Važno je napomenuti da poteškoće u postizanju ili održavanju erekcije mogu da budu uzrokovane različitim razlozima. Međutim, iznenadna promena u retkim slučajevima može biti povezana sa rakom prostate i treba je rešiti uz pomoć urologa. Ovo posebno važi ako istovremeno imate i bilo kakve urinarne simptome.

5. Bol u kukovima, karlici ili donjem delu leđa

Ako osećate uporan bol u donjem delu leđa, karlici ili kukovima, to može biti znak da je rak prostate napredovao i potencijalno se proširio na kosti.

"Ovo se razlikuje od povremenog bola u mišićima i treba ga shvatiti ozbiljno. Ova vrsta bola često se opisuje kao tup, dubok bol i može biti konstantan. Ako osećate novi, uporan bol u leđima, zajedno sa urinarnim simptomima, ključno je da odete kod lekara", savetuje dr koler.

"Postoji i tendencija da muškarci suptilne urinarne promene odbacuju kao normalan deo starenja, što ih navodi da odlažu odlazak kod urologa. Ovo je često pogoršano nedostatkom svesti ili strahom od medicinskih pregleda", primećuje dr Koler.

Pored toga, loša higijena sna, gojaznost, upotreba duvana i nezdrava ishrana mogu da povećaju rizik od razvoja raka prostate. Hranljivi obroci, redovna fizička aktivnost i upravljanje stresom mogu da pomognu u smanjenju rizika.