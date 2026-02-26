logo
"Za ovo nema opravdanja": Natalija ušla u javni toalet u Australiji, pa pita ko je odlučio da ovako izgleda

Autor Tamara Veličković
0

Natalija, popularna tiktokerka, pokazala je kako izgleda javni toalet u Australiji.

Natalija ušla u javni toalet u Australiji, pa pita ko je odlučio da ovako izgleda Izvor: TikTok/natystee

Natalija, poznata na mrežama kao @natystee, sa svojim pratiocima dijeli zanimljivosti iz svijeta i zapažanja koja umiju da iznenade. Sada je u Australiji otkrila nešto zbog čega joj je, kako kaže, vilica doslovno pala.

Pažnju joj je privukao javni toalet. Vrata kabine bila su puna sitnih rupica kroz koje se vidi sve.

"Domšljatost ljudi me ponekad zaista iznenadi i fascinira", rekla je u snimku koji je privukao pažnju.

"Pod odgovarajućim uglom vidi se doslovno sve. Iz kog razloga je neko odlučio da baš u ovom toaletu provjeri da li će to funkcionisati? Stvarno, zar nisu mogli da naprave vrata bez rupica, kad je već potrošeno toliko novca na dupli sloj materijala?", dodala je.

@natysteeNo ale może ja sie nie znam i to jednak jakieś cool rozwiązanie…#ciekawostki#wc#kobieta#australia#fyp♬ Heartwarming, everyday, funny BGM(1194980) - K's note

Natalija je primijetila da je konstrukcija urađena prilično "domišljato". Zašto? Osoba koja stoji spolja ne može da vidi onoliko koliko može neko ko je unutar kabine.

"Ipak, i dalje se vidi obris onog ko se nalazi unutra. Za ovo nema nikakvog opravdanja", rekla je.

(MONDO)

Tagovi

influenserka javni toalet Australija

