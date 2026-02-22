Da li vičete na psa? Ni ne slutite šta se dešava u njegovom mozgu i sa emocijama

Podizanje tona može da aktivira reakciju "bori se ili bježi" kod psa i da naruši vezu sa vlasnikom.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Za većinu vlasnika, pas je član porodice. Ipak, kao i svaki drugi kućni ljubimac, i oni ponekad prave nevolje zbog kojih podižemo ton. Šta se zapravo dešava sa psom kad počnemo da vičemo?

Ako je pas uznemiren ili uzbuđen, kazna ili vika nisu efikasno rješenje. Mnogi dreseri pasa preporučuju da se ponašanje usmjeri smireno. Na primjer, umjesto da psu zamjerate što skače, zatražite da sjedne i nagradite ga kada to uradi. To pomaže psu da razumije šta se od njega očekuje, bez stvaranja straha ili napetosti.

Šta se dešava psu kada podignete ton?

1. Osjeća konfuziju

Prema stručnjacima za ponašanje životinja, psi više reaguju na ton i intenzitet glasa nego na same riječi. American Kennel Club (AKC) navodi da podizanje tona često stvara više konfuzije nego razumijevanja.

2. Doživljava strah ili stres

Veoma visok ton može biti percipiran kao prijetnja. Vikanje može da aktivira reakciju "bori se ili bježi" kod pasa, povećavajući nivo kortizola - hormona stresa.

3. Može da razvije hroničnu anksioznost

Studije objavljene u veterinarskim časopisima pokazuju da korišćenje kaznenih metoda dovodi do dugotrajnog stresa i anksioznosti kod pasa. Psi trenirani strožim metodama pokazuju više znakova stresa u poređenju sa psima koji su trenirani pozitivnim pristupom.

4. Mijenja vezu sa vlasnikom

Često vikanje može da poljulja povjerenje. Pas može da postane povučeniji ili manje voljan za interakciju. Stručnjaci iz American Veterinary Society of Animal Behavior (AVSAB) naglašavaju da verbalna kazna može da oslabi odnos vlasnik-životinja.

5. Ne uči pravilno ponašanje

Vikanje ne uči psa šta treba da radi, samo privremeno zaustavlja neželjeno ponašanje bez davanja alternative. Profesionalni treneri ističu da, bez pozitivnog vođenja, pas postaje nesiguran u očekivanja vlasnika.

Šta funkcioniše bolje?

Stručnjaci preporučuju pohvale, nagrade i smireno usmjeravanje. American Kennel Club navodi da ova metoda: