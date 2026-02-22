Dijetetičarka nedelju dana jela po jabuku dnevno: "Ovakav rezultat nisam očekivala, pojavio se iznenada"

Svjesna koliko jabuke podržavaju zdravlje, dijetetičarka Lauren Manaker odlučila je ih testira nedelju dana.

Izvor: YouTube/mahalodotcom

Jabuke godinama važe za jedno od najzdravijih voća. Nutricionisti stalno preporučuju da ih uključimo u svakodnevnu ishranu. A da li je zaista dovoljno pojesti jednu jabuku dnevno? Dijetetičarka Lauren Manaker odlučila je to da provjeri. Tokom sedam dana, jela je svakog dana po jednu jabuku srednje veličine.

Dijetetičarka nije očekivala revoluciju. Ipak, primijetila je nekoliko jasnih promjena. Prije svega, poboljšala se redovnost varenja. Problemi sa pražnjenjem crijeva su nestali, a sistem za varenje počeo je da funkcioniše kao sat.

Osim toga, popodnevni pad energije, koji ju je obično terao da posegne za još jednom kafom, bio je znatno blaži. Jabuka joj je obezbjeđivala stabilan nivo energije bez naglih oscilacija.

Iznenadilo ju je i to koliko je počela da se raduje toj svakodnevnoj užini. Hrskava i sočna jabuka postala je mali ritual koji joj je popravljao raspoloženje i donosio osvježenje. Priznala je i da često ima problem sa unosom dovoljne količine vode, a jabuka je djelimično zadovoljavala tu potrebu.

Uvođenje zdrave navike pozitivno je uticalo i na psihu. Svakog dana osjećala je zadovoljstvo zbog male, ali važne pobjede. Kao dijetetičarka, svjesna je da redovno konzumiranje voća, uključujući jabuke, može da podrži zdravlje srca i smanji rizik od određenih vrsta raka.

Zašto je dobro jesti jabuke?

1. Bolje varenje

Jabuke su odličan izvor vlakana, i rastvorljivih i nerastvorljivih. Rastvorljiva vlakna, poznata kao pektin, djeluju kao prebiotik i podstiču razvoj korisne crijevne mikroflore. Nerastvorljiva vlakna pomažu u regulisanju stolice i sprječavaju zatvor.

2. Stabilan nivo energije

Prirodni šećeri iz jabuke, u kombinaciji sa vlaknima, omogućavaju postepeno oslobađanje energije. Tako se izbjegavaju nagli skokovi šećera u krvi, a energija ostaje stabilna duže vrijeme. Zato su odlična užina kada osjetite popodnevni umor.

3. Antioksidansi u službi zdravlja

Jabuke su bogate biljnim jedinjenjima, uključujući kvercetin, snažan antioksidans sa protivupalnim dejstvom koji podržava imunitet. Najviše korisnih supstanci nalazi se u kori, pa je najbolje jesti jabuke neoljuštene. Ishrana bogata antioksidansima pomaže u smanjenju oksidativnog stresa, koji može da doprinese razvoju hroničnih bolesti.

4. Podrška radu mozga

Istraživanja pokazuju da antioksidansi iz jabuka mogu da štite nervne ćelije od oksidativnog stresa i upala. To je posebno važno u kontekstu starenja i očuvanja mentalnih sposobnosti. Iako jabuke nisu čudesni lijek za mladalački um, njihova redovna konzumacija može da doprinese zdravlju mozga.