Strašne vijesti, preminula zvezda "Uvoda u anatomiju": Svijet u šoku zbog smrti čuvenog Erika Dejna

Autor Jelena Sitarica
Glumac Erik Dejn, koji je stekao svjetsku slavu ulogom doktora Marka Slouna u seriji "Uvod u anatomiju" ("Grey’s Anatomy"), preminuo je u 53. godini, potvrdila je njegova porodica za magazin PEOPLE.

Svijet u šoku zbog smrti čuvenog Erika Dejna Izvor: AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Čuveni glumac Erik Dejn je preminuo u četvrtak, 19. februara, samo deset mjeseci nakon što je javno saopštio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), poznata i kao Lu Gerigova bolest.

"Teška srca dijelimo vijest da nas je Erik Dejn napustio u četvrtak popodne, nakon hrabre borbe sa ALS-om“, navodi se u saopštenju njegove porodice. "Svoje poslednje dane proveo je okružen dragim prijateljima, posvećenom suprugom i svojim dvijema prelijepim ćerkama, Bili i Džordžijom, koje su bile centar njegovog svijeta.“

Porodica je istakla da je Erik, tokom svoje borbe sa bolešću, postao strastveni zagovornik podizanja svijesti o ALS-u i istraživanja ove bolesti, odlučan da pomogne drugima koji se suočavaju sa istim izazovom.

"Duboko će nam nedostajati i zauvijek ćemo ga se sjećati sa ljubavlju. Erik je obožavao svoje fanove i bio je beskrajno zahvalan na svoj ljubavi i podršci koju je dobijao.", stoji u saopštenju.

Podsjetimo, ALS dovodi do postepenog slabljenja mišića i pokretljivosti, a zatim do paralize i smrti uzrokovane paralizom respiratornih mišića. Bolest se uglavnom dijagnostikuje kod starijih muškaraca, a prosečan životni vijek nakon dijagnoze je 3-5 godina.

