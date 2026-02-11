logo
Opasnost od požara: BMW povlači stotine hiljada automobila

Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Njemački BMW saopštio je da povlači stotine hiljada vozila širom svijeta zbog tehničke greške koja bi mogla da izazove požar, saopštio je taj proizvođač luksuznih automobila.

Opasnost od požara: BMW povlači stotine hiljada automobila Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U saopštenju se navodi da je riječ o ukupno 28.582 automobila u Njemačkoj.

Kompanija nije dala tačan broj vozila obuhvaćenih u svijetu, ali njemački industrijski veb-sajt KFZbetrieb prenosi da bi ih moglo biti oko 575.000.

Inspekcije proizvoda otkrile su neispravan solenoidni prekidač koji kontroliše protok električne energije u strujnom kolu.

Iz kompanije je objavljeno da nakon velikog broja pokretanja motora, može da dođe do prekomjernog habanja prekidača, što može da oteža ili onemogući pokretanje automobila, a u najtežem slučaju do pregrijavanja i požara.

Pogođeni modeli uključuju kupe Serije 2, nekoliko varijanti Serije 3, Serije 4 i Serije pet, Seriju G gran turizmo, limuzinu Serije 7, te modele X4, X5, X6 i Z4.

BMW opasnost povlačenje

