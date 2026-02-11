Opasnost od požara: BMW povlači stotine hiljada automobila

Njemački BMW saopštio je da povlači stotine hiljada vozila širom svijeta zbog tehničke greške koja bi mogla da izazove požar, saopštio je taj proizvođač luksuznih automobila.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U saopštenju se navodi da je riječ o ukupno 28.582 automobila u Njemačkoj.

Kompanija nije dala tačan broj vozila obuhvaćenih u svijetu, ali njemački industrijski veb-sajt KFZbetrieb prenosi da bi ih moglo biti oko 575.000.

Inspekcije proizvoda otkrile su neispravan solenoidni prekidač koji kontroliše protok električne energije u strujnom kolu.

Iz kompanije je objavljeno da nakon velikog broja pokretanja motora, može da dođe do prekomjernog habanja prekidača, što može da oteža ili onemogući pokretanje automobila, a u najtežem slučaju do pregrijavanja i požara.

Pogođeni modeli uključuju kupe Serije 2, nekoliko varijanti Serije 3, Serije 4 i Serije pet, Seriju G gran turizmo, limuzinu Serije 7, te modele X4, X5, X6 i Z4.