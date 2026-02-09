"Da li ste vi uopšte prave?!": Ljudi ne veruju koliko su sijamske bliznakinje lepe, stručnjak sve raskrinkao

Za samo dva meseca, profil @itsvaleriaandcamila na Instagramu, iza kojeg stoje sijamske bliznakinje Valerija i Kamila, privukao je više od 300.000 pratilaca!

Valerija i Kamila, koje se predstavljaju kao sijamske bliznakinje sa Floride, brzo su postale senzacija na društvenim mrežama. Njihove fotografije, objave iz svakodnevnog života i otvoreni odgovori na pitanja fanova izazvali su interesovanje ljudi širom sveta.

Ipak, oko njihove priče počele su da se javljaju ozbiljne sumnje: "Da li ste vi uopšte prave?".

Valerija i Kamila predstavljaju se kao 25-godišnje influenserke koje dele jedno telo, ali imaju dve ličnosti. Na Instagramu objavljuju fotografije u modernim kombinacijama, dele detalje iz privatnog života i rado odgovaraju na pitanja o svom zdravlju, vezama i svakodnevnom funkcionisanju.

"Izgledate prelepo", pisali su oduševljeni internet korisnici.

Jedan od ključnih trenutaka bio je Q&A na Instagram storiju, gde su sestre odgovarale na pitanja o ljubavnom životu.

"Obe izlazimo kao jedna celina. Moramo da budemo fizički i emotivno zainteresovane za istog muškarca", objašnjavale su.

Priznale su da pokušaji da se zabavljaju odvojeno, nisu doneli očekivane rezultate.

Sumnje počinju da rastu

Iako su objave bliznakinja privlačile mnogo entuzijastičnih komentara, poslednjih meseci ljudi sve češće sumnjaju u autentičnost profila. Posebnu pažnju privukla je gotovo savršena pojava sestara i odsustvo bilo kakvih nesavršenosti na fotografijama.

Kao odgovor na brojne spekulacije, Valerija i Kamila objavile su snimak u kojem tvrde da nisu generisane veštačkom inteligencijom.

"Krećemo se, govorimo, dakle, naravno da nismo AI", poručile su.

Stručnjak - projekat kreiran pomoću AI

Endru Halbert, inženjer za AI promptove i stručnjak za marketing, osvrnuo se na slučaj i za britanske medije istakao da je profil @itsvaleriaandcamila u potpunosti rezultat rada veštačke inteligencije. Po njegovom mišljenju, na to ukazuju savršena tela, identičan ten, odsustvo ikakvih nesavršenosti i "plastične" oči.

Mnogi su primetili i jedan detalj. Na jednoj fotografiji, koja prikazuje bliznakinje kako jedu sladoled, nakon uvećanja menija, vidi se nelogičan tekst, što je karakteristično za slike generisane pomoću AI.

