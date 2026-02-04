logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bijeli luk ili đumbir? Evo šta je bolje za imunitet, posebno ako vas tek "hvata" prehlada

Bijeli luk ili đumbir? Evo šta je bolje za imunitet, posebno ako vas tek "hvata" prehlada

Autor Tamara Veličković
0

Obije namirnice su dobre za imunitet, a da li neka od njih ima prednost?

Bijeli luk ili đumbir? Izvor: YouTube/FlavCityWithBobbyPerish

Na početku prehlade, mnogi se okreću prirodnim rješenjima. Dvije namirnice koje se vjekovima smatraju saveznicima zdravlja su bijeli luk i đumbir. Obije su poznate po snažnom ukusu i blagotvornom dejstvu na imuni sistem, ali da li je jedna zaista efikasnija od druge?

Nutritivne razlike

Bijeli luk i đumbir ne sadrže mnogo kalorija, ali su bogati bioaktivnim biljnim jedinjenjima, piše Prevention. Najvažniji sastojak bijelog luka je alicin, sumporno jedinjenje koje se oslobađa kada se čen zgnječi ili isecka i poznato je po svom antibakterijskom i antivirusnom dejstvu. Kod đumbira je ključni sastojak gingerol, zaslužan za protivupalna i antioksidativna svojstva.

Kako bijeli luk jača imunitet?

Istraživanja pokazuju da bijeli luk može podstaći aktivnost bijelih krvnih zrnaca, koja igraju ključnu ulogu u borbi protiv virusa. Takođe, postoje dokazi da redovna konzumacija može ublažiti simptome prehlade i skratiti njeno trajanje.

Kako đumbir djeluje?

Đumbir pomaže u smanjenju upala i poznat je po tome što ublažava mučninu i stomačne tegobe, što indirektno doprinosi jačem imunitetu. Topao čaj od đumbira često se preporučuje kada se ne osjećamo dobro, jer grije, hidrira i umiruje organizam.

Na šta treba da obratite pažnju?

Bijeli luk može da izazove neprijatan zadah i stomačne smetnje, naročito ako se jede sirov i u većim količinama. Đumbir u većim dozama može izazvati gorušicu ili nelagodnost u stomaku. Obije namirnice imaju blag efekat na razređivanje krvi, pa se savjetuje oprez kod osoba koje koriste određene terapije.

Ne morate da birate između bijelog luka i đumbira jer se najbolji efekat postiže njihovom kombinacijom. Bijeli luk direktno jača odbrambene ćelije, dok đumbir smanjuje upale i stvara povoljne uslove za snažan imuni odgovor. Uvrštavanjem obije namirnice u ishranu, organizam dobija širu i prirodnu podršku imunitetu.

Tagovi

bijeli luk đumbir prehlada

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ