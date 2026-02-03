"Prsten razvoda" masovno na Instagramu: Tužna istina o ženama koje misle da skupo slave bolan razlaz

Poznate ličnosti osmislile su najskuplji način da prebole bolan razlaz, a sada ga prate i žene koje nemaju svetsku slavu.

Izvor: Instagram/delagem_official/Printscreen

Rubriku najčudnijih trendova 2026. godine smatramo otvorenom. Britanski "Vog" i "Gardijan" beleže rastuće interesovanje među razvedenim ženama za tzv. "prsten razvoda". Suština trenda je u tome da se dragoceni prsten, koji je nekada bio simbol velike ljubavi, ne odlaže u kutiju za nakit, već da mu se pronađe nova svrha.

Za nezvaničnu ambasadorku izabrana je Emili Ratajkovski. Manekenka, koja se još 2024. godine razvela od supruga, producenta Sebastijana Ber-Meklarda, posle četiri godine braka, obratila se Elison Lu, vlasnici zlatare, sa molbom da omraženom prstenu podari "drugi život".

"Ideja razvoda je razdvajanje. Zato je najbolja opcija podeliti prsten na dva odvojena, ali međusobno dopunjujuća komada nakita", rekla je Elison Lu u razgovoru sa urednikom britanskog "Voga".

Po uzoru na manekenku, razvod je na sličan način obeležila i dizajnerka Rejčel Zoi. Nakon 20 godina zajedničkog života, razišla se od Rodžera Bermana. Za redizajn svog venčanog prstena obratila se čuvenoj američkoj kući Ring Concierge. Ogroman dijamant podeljen je na tri dela. Rejčel je odlučila da započne svoju slobodnu eru trijumfalno i skupo.

Ako na trenutak zaboravimo slavne ličnosti, videćemo da su trend rado prihvatile i žene koje nemaju svetsku slavu. U razgovoru za "Vog", dizajnerka nakita, Anuška Dukas, ispričala je da već tri godine u svojim salonima organizuje žurke povodom razvoda svojih klijentkinja.

"Razgledamo dijamante, pijemo šampanjac i nazdravljamo potpisivanju papira o razvodu i pretvaranju kamenja u dekoracije života. To nije emotivni ožiljak, to je samo prsten. Sve što se dešava više je zabavno nego tužno. Mnogo se smejemo, a u takvim trenucima svaka učesnica oseća podršku i snagu zajednice".

Ipak, trend "prstena razvoda" više liči na krik duše i pokušaj da se poruči "Vidi šta si izgubio", nego na skup, ali pouzdan način zabave. A i ne može se reći da je potpuno nov. Ranije su se umesto izrade nakita pravile tetovaže.

Tako je postupila i glumica Džesika Alba, koja se razvela od supruga Keša Vorena zbog "nepomirljivih razlika". Novi životni period započela je simboličnom porukom: "Život je transformacija, a transformacija je život", istetoviranom na ruci.

Prsten nakon razvoda - simbol slobode ili znak boli?

Odgovor nije tako jednostavan, ali brojni psiholozi su jasni kada je reč o "prstenu razvoda".

Simboli se, po pravilu, pojavljuju onda kada osoba još nije izašla na kraj sa unutrašnjom boli. Nakon svakog raskida, bez obzira na to ko je bio inicijator i kako se sve završilo, u čoveku se pokreće proces tugovanja. To je prirodna i neizbežna faza koju nije moguće preskočiti.

Dok ona traje, psiha traži oslonac spolja. Za nekoga taj oslonac postaje novi prsten - kao podsetnik sebi i svetu da "Mogu sama", "Snažna sam", a ponekad i kao nesvesna poruka bivšem partneru: "Pogledaj, preživela sam".

Da je bol zaista proživljena, nikakva demonstracija ne bi bila potrebna. U novu životnu fazu ulazi se tiho, bez potrebe da se bilo šta dokazuje ili učvršćuje spoljašnjim aksesoarima. Štaviše, u trenutku stvarnog završetka, prošlost obično želimo da ostavimo iza sebe, a ne da je nosimo sa sobom, makar i u preoblikovanom obliku. Predmetima iz prošlosti vraćamo se mirno tek onda kada više ne izazivaju emocije.

Priča o prepravljenom prstenu često se doživljava kao lepa završna tačka, ali istinski važna nije ona, već tačka koja je stavljena unutar nas. Kada se unutrašnji rastanak dogodi na nesvesnom nivou, dolaze lakoća i sloboda. A tada simboli postaju nepotrebni.

Sloboda ne protivreči ni braku ni bilo kojoj drugoj ulozi. Ona je unutrašnje stanje. A da bi nova faza zaista postala tačka rasta, važno je ne ulepšavati bol, već je proživeti, vratiti sebi sebe i tek potom krenuti dalje. Bez podsetnika na prošlost, lakog srca i sa jasnim pogledom unapred.