Revolucija u ranom otkrivanju raka? Novi test krvi prepoznaje više od 50 karcinoma, čak i one bez skrininga

Prema najnovijem istraživanju, pokazalo se da novi test krvi može da otkrije i veliki broj vrsta raka za koje trenutno ne postoji nikakav skrining program.

Izvor: youtube/screenshot/Global News

Rezultati ispitivanja u Sjevernoj Americi pokazuju da je test bio u stanju da identifikuje širok spektar karcinoma, od kojih tri četvrtine nemaju nikakav oblik programa skrininga. Više od polovine karcinoma je otkriveno u ranoj fazi, gdje ih je lakše liječiti i potencijalno su izlječivi.

Test Galeri, koji proizvodi američka farmaceutska kuća Grail, može da detektuje fragmente kancerogene DNK koji su se odvojili od tumora i cirkulišu u krvi. Trenutno ga testira Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije.

U studiji je praćeno 25.000 odraslih iz SAD i Kanade tokom godinu dana, pri čemu je skoro jedan od 100 dobio pozitivan rezultat. U 62 odsto ovih slučajeva, rak je kasnije potvrđen.

Vodeći istraživač, dr Nima Nabavizadeh, vanredni profesor radiologije na Univerzitetu za zdravlje i nauku Oregona, rekao je da podaci pokazuju da bi test mogao "fundamentalno da promijeni" njihov pristup skriningu raka. Objasnio je da bi mogao da pomogne u otkrivanju mnogih vrsta raka "mnogo ranije, kada su šanse za uspješno liječenje ili čak izlječenje najveće".

Test je ispravno isključio rak kod preko 99 odsto onih koji su imali negativan rezultat. U kombinaciji sa skriningom dojke, crijeva i grlića materice, povećao je broj otkrivenih karcinoma ukupno sedam puta. Ključno je da su tri četvrtine otkrivenih karcinoma bili oni koji nemaju program skrininga, kao što su rak jajnika, jetre, želuca, bešike i pankreasa. Test krvi je ispravno identifikovao poreklo raka u devet od 10 slučajeva.

Potrebno više dokaza

Ovi impresivni rezultati ukazuju na to da bi test krvi mogao na kraju imati veću ulogu u ranoj dijagnostici raka. Međutim, naučnici koji nisu uključeni u istraživanje, kažu da je potrebno više dokaza kako bi se pokazalo da li test krvi smanjuje smrtnost od raka.

"Podaci iz randomizovanih studija, sa smrtnošću kao krajnjom tačkom, biće apsolutno neophodni da bi se utvrdilo da li naizgled ranije otkrivanje od strane Galerija dovodi do koristi u smrtnosti", naglašava dr Kler Ternbul, profesorka translacione genetike raka na Institutu za istraživanje raka u Londonu.

Najvažniji rezultati biće objavljeni na kongresu Evropskog društva za medicinsku onkologiju u Berlinu u subotu, ali svi detalji još uvijek nisu objavljeni u recenziranom časopisu. Mnogo toga će zavisiti od rezultata trogodišnjeg ispitivanja koje obuhvata 140.000 pacijenata Nacionalne zdravstvene službe u Engleskoj, a koje će biti objavljeno sledeće godine.

Naser Turabi iz organizacije Cancer Research UK upozorio je da su potrebna dalja istraživanja kako bi se "izbjeglo prekomjerno dijagnostikovanje karcinoma koji možda nisu prouzrokovali štetu".