"Ovo je neukusno i bezosećajno, jadan Hari": Megan Markl širila noge na mestu pogibije princeze Dajane

Mnogi ističu da bi princ Hari mogao biti zgrožen postupkom svoje supruge.

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl našla se na udaru žestokih kritika nakon što je na Instagramu podelila snimak iz limuzine u Parizu, sa podignutim i raširenim nogama, nedaleko od tunela u kojem je tragično nastradala princeza Dijana. Mnogi su njen potez ocenili kao neukusan i bezosećajan.

Na snimku, snimljenom iz njenog ugla, vide se njene podignute noge dok automobil prolazi pored poznatih mostova, uključujući Pont Aleksandr III i Pont des Invalides.

Mesto pogibije princeze Dajane

Najviše zgražavanja izazvala je činjenica da je sledeći most na ruti Pont d’Alma, uz koji se nalazi tunel u kojem su u avgustu 1997. godine poginuli Dijana, njen partner Dodi Fejd i vozač Anri Pol. Ta tragedija ostavila je dubok trag na njenom suprugu, princu Hariju.

Ova kontroverza se dogodila nakon što se Meghan (44) iznenada pojavila na Nedelji mode u Parizu, što je njen prvi dolazak u Evropu od Inviktus Igara 2023. godine u Diseldorfu. Snimak je tokom noći podelila sa svojih 4,2 miliona pratilaca na Instagramu.

"Neverovatno neukusno“

Korisnici društvenih mreža brzo su izrazili šok zbog povezanosti snimka sa Dijaninom smrću. Kraljevski stručnjak Ričard Fitsvilijams objavu je nazvao potpuno zbunjujućom, apsurdnom i neverovatno neukusnim.

"Ne razumem šta je, zaboga, mislila – pa, nije mogla misliti. Nijedan savetnik nikada ne bi savetovao da se učini nešto tako čudno", rekao je Fitsvilijams za Daily Mail.

Pogledajte kako je izgedala najvoljenija princeza ikada:

Dodao je da Megan ima pravo da posećuje modne događaje, ali da deljenje videa koji ima bilo kakve veze sa tragičnom smrću princeze od Velsa prkosi logici.

"Siguran sam da nije nameravala da uvredi, nije mogla razmišljati, ali to je neverovatno neukusno. To je potpuni nedostatak razmišljanja. Sigurno nije nameravala da pokaže nepoštovanje, ali ovo je još jedan primer da Saseksovi rade nešto što uopšte nema smisla", naveo je Fitsvilijams.

Šta će reći Hari?

Fitsvilijams je takođe sugerisao da bi princ Hari mogao biti zgrožen postupkom svoje supruge.

"Dijana smrt je tragedija koja je obeležila velik deo Harijevog života i ne mogu da zamislim da bi mu ovo bilo prikladno. Iako je javno uvek podržava, sumnjam da neće biti apsolutno užasnut i da bi od nje mogao čuti mnogo o tome", zaključio je stručnjak.