Da li ste ikada videli medveda kako se raduje jer pada sneg? Kao dete da gledamo, širi šape, i ne zna šta će od sreće

Autor Jelena Sitarica
0

Video mečeta koje se igra sa pahuljama raznežilo je sve na mrežama, i ovo je defintivno nešto najslađe što smo skoro videli

Da li ste ikada videli medveda kako se raduje jer pada sneg? Kao dete da gledamo, širi šape, i ne zn Izvor: Instagram printscreen/wildlife.and.animals

Možda mislite da su ljudi i životinje nebo i zemlja. I donekle ste u pravu, iako postoje snimci koji pokazuju da, naposletku, možda i nismo toliko drugačiji. 

Tako je jedan video sa nadzorne kamere postao viralan na internetu jer je uhvaćen trenutak kakav uglavnom viđamo samo na filmovima i u crtaćima. 

Na snimku se vide medvedica i meče ispred kuće, a u trenutku kada kreće da pada sneg, mališan se propinje na zadnje šape i prednjim pokušava da ih uhvati - baš kao što to rade i deca kada prvi put vide ovako nešto. 

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Meda je bio oduševljen snegom, sve vreme "plešući" na zadnjim šapicama, a komentari ljudi nisu izostali: 

"Deca su deca, nevezano od vrste", "Ovo je toliko slatko", "I ono je samo dete", "Toliko je lepo ovo", "Sve mi je teže da razumem ljude koji ubijaju životinje iz uživanja ili sporta", "isto se i ja ponašam", "Ja ovde vidim dete, ne medveda koji se raduje snegu", pisali su ljudi oduševljeno.

