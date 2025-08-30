Mučite se sa nedostatkom sna? "Test sa kašičicom" može da bude vaš poziv na buđenje

Doktor Natanijel Klajtman osmislio je "test sa kašičicom" koji mjeri koliko brzo zaspite.

Većina ljudi zna da je san ključan za cjelokupno zdravlje, ali nije uvijek lako prepoznati kada nam sna nedostaje. Pravilo "osam sati sna" više se ne smatra obaveznim, ali stručnjaci se slažu da je odraslima potrebno između sedam i devet sati kvalitetnog sna kako bi normalno funkcionisali.

U stvarnosti, mnogi ne dosežu taj broj, pa se tokom dana osjećaju umorno, iscrpljeno ili im je teško da se koncentrišu. Da bi pomogao da se prepozna pravi nedostatak sna, doktor Natanijel Klajtman osmislio je jednostavan eksperiment poznat kao "test sa kašičicom".

Kako funkcioniše test sa kašičicom?

Test sa kašičicom je test koji mjeri koliko vam vremena treba da zaspite. Iako mnogi misle da brzo uspavljivanje znači dobru higijenu sna, istina je suprotna. Ako zaspite za manje od pet minuta, to može da bude znak ozbiljnog nedostatka sna. Idealno vrijeme za prirodno uspavljivanje je između 10 i 20 minuta.

Evo kako test možete da isprobate kod kuće: potrebni su vam kašičica, metalni poslužavnik i sat. Legnite u mirnom i udobnom prostoru i držite kašiku labavo u ruci iznad poslužavnika koji ste stavili na pod pored kreveta ili stolice. Prije nego što zatvorite oči, pogledajte na sat i zabliježite vrijeme.

Kako počnete da tonete u san, stisak će vam popustiti i kašičica će pasti na poslužavnik uz zvuk koji će vas probuditi. Poenta je da provjerite koliko je vremena prošlo.

Prema Klajtmanovim istraživanjima:

ako ostanete budni duže od 15 minuta, vjerovatno imate dovoljno sna,

ako zaspite za manje od 10 minuta, možda vam san nedostaje,

a ako zaspete za manje od 5 minuta, to je znak ozbiljnog nedostatka sna.

Jednostavnija varijanta je da namjestite alarm na 15 minuta ako zaspite pre nego što zazvoni, verovatno vam je potrebno više odmora nego što mislite.

Drugi znaci nedostatka sna

Iako je test sa kašičicom praktičan, telo na mnogo načina šalje signale da vam nedostaje kvalitetan san. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Sleep Research, simptomi uključuju:

stalnu pospanost tokom dana,

probleme sa koncentracijom,

razdražljivost,

slabu memoriju,

smanjen tonus mišića.

Ako primetite da često zadremate na sastancima, teško se fokusirate ili burnije reagujete na bližnje, uzrok može da bude manjak sna.

Hroničan nedostatak sna utiče i na dugoročno zdravlje. Slab imunitet povećava rizik od depresije, anksioznosti, srčanih bolesti i šloga. Može da poremeti metabolizam i hormone, što dovodi do gojenja i problema sa šećerom u krvi. Čak i regulacija emocija može da bude narušena, pa umor često vodi ka osećaju nervoze i napetosti.