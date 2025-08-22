logo
Najstarija osoba na svijetu slavi rođendan: Svjedok dva svjetska rata, starija i od Titanika

Autor Tamara Veličković
Svoj 116. rođendan proslavlja Britanka Etel Katerham, koja je proglašena za najstariju osobu na svijetu.

Najstarija osoba na svijetu slavi rođendan: Svjedok dva svjetska rata, starija i od Titanika Izvor: YouTube/Mark 1333/Printscreen

Kako prenosi "Bi Bi Si", slavljenica trenutno živi u domu za stare u Lajtvoteru, u okrugu Sari. Titulu najstarije osobe preuzela je u aprilu 2024. godine, nakon smrti brazilske časne sestre Ine Kanabaro Lukas.

Katerham je rođena 21. avgusta 1909. godine Njenu izuzetnu životnu priču obilježila je i posebna čestitka kralja Čarlsa III, praunuka Edvarda VII, koju je dobila povodom 115. rođendana.

Potonuće Titanika, dva svjetska rata

Etel Katerham rođena je kao drugo od osmoro djece. Na svijet je došla tri godine prije potonuća Titanika i osam godina prije Ruske revolucije, a bila je svjedok i oba svjetska rata.

Kao mlada djevojka radila je kao dadilja u Indiji, što je bio početak njene bogate putničke istorije. U kasnijim godinama živjela je u Hongkongu i Gibraltaru, prateći svog supruga Normana, koji je služio kao potpukovnik u vojsci.

Rođendanska proslava u porodičnom krugu

Povodom svog izuzetnog 116. rođendana, Etel Katerham provodi dan mirno, u društvu najbližih, saopštio je u njeno ime dom za stare u kojem živi.

Najstarija osoba u istoriji, čija je starost zvanično potvrđena, bila je Francuskinja Žan Luiz Kalman. Preminula je 1997. godine, u 122. godini života i nakon 164 dana. Danas Etel Katerham ponosno nosi jedinstvenu titulu najstarije osobe na svijetu.

Najstarija osoba Etel Katerham

