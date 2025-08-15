logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Djevojčica pravi mala remek-djela od voća i povrća: Raspametila sve na internetu svojom "magijom"

Djevojčica pravi mala remek-djela od voća i povrća: Raspametila sve na internetu svojom "magijom"

Autor Marina Cvetković
0

U rukama ove djevojčice banane, lubenice, šargarepe i razne namirnice postaju kornjače, krokodili, kuce i čitave farme.

Djevojčica pravi mala remek-djela od voća i povrća: Raspametila sve na internetu svojom "magijom" Izvor: Ig/artistic_viral

Posmatrajte kako ova maštovita djevojčica "oživljava" voće i povrće ( ponekad i smoki) svojim rukama, pretvarajući svakodnevne sastojke u zadivljujuća umjetnička djela.

Sjedjeći na podu, fokusirana i radosna, pažljivo raspoređuje sjemenke, kriške plodova i prirodne teksture u detaljne slike, uključujući realistične ptice i šarenog pijetla. Svaka kreacija odražava njeno strpljenje, maštu i dubok osjećaj za umjetnost koji prevazilazi njene godine.

Okruženje je toplo i lično, vjerovatno njena spavaća soba, što dodatno doprinosi šarmu i autentičnosti trenutka. Ovo je više od igre - ovo je mlada umjetnica koja izražava svoj svijet paletom prirode.

"Predivno!" "Nešto najljepše što sam video danas", "Zlatne ruke", " A moje ne zna ni bananu da oljušti", samo su neki od komentara ispod objave, a bilo je i "nevjernih Toma": "Povjerovaću da ovo sve ona pravi kad vidim cio video postupka od početka do kraja".

Tagovi

djevojčica voće i povrće

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ