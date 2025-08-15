Ovo je najgori doručak na svijetu: Izbjegavajte ga prije 10 ujutru, "šećerna zamka" uništava crijeva

Ako želite da podržite zdravlje svojih crijeva, ono što jedete ujutru, ima veći značaj nego što mislite.

Izvor: YouTube/Jenna Cinderella

Stručnjaci upozoravaju da su neki popularni obroci za doručak zapravo puni skrivenih šećera koji mogu da naruše varenje, naglo podignu nivo šećera u krvi i ostave vas umornima. U nastavku izdvajamo jednu lukavu "šećernu zamku" koju treba da izbjegavate prije 10 ujutru kako bi vaša crijeva i energija ostali u ravnoteži.

Žitarice sa vještačkim zaslađivačima

Vještački zaslađivači, koji se često dodaju da poboljšaju ukus bez kalorija, mogu da naruše ravnotežu crijevne mikroflore, potencijalno dovodeći do nepovoljnog sastava mikrobioma. Pored toga, istraživanja sugerišu da konzumacija vještačkih zaslađivača može da ometa prirodnu regulaciju apetita, što može da dovede do povećanog unosa kalorija, a samim tim i do povećanja tjelesne težine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

"Žitarice ne samo da su često siromašne vlaknima, bogate šećerom i siromašne hranljivim materijama, već često sadrže šećer, vještačke zaslađivače i šećerne alkohole poput eritritola koji mogu da naruše zdravlje crijeva. Šećerni alkoholi privlače vodu u digestivni sistem, što može da izazove neželjene simptome kao što su nadutost, mekana stolica, gasovi i grčevi u stomaku. Oni takođe mogu da promijene odnos dobrih i loših bakterija u mikrobiomu", kaže nutricionistkinja Ebi Grim.

Grim dodaje da, uz manjak proteina, ovakvi izbori hrane mogu da doprinesu nekontrolisanom povećanju nivoa šećera u krvi. Povišen šećer u krvi često podstiče povećanu želju za šećerom, što na kraju može da dovede do povećanja tjelesne težine. Previše šećera u ishrani može da podstakne rast štetnih bakterija u crijevima, utičući na komunikaciju sa tijelom i regulaciju tjelesne težine.

Ako želite da podržite zdravlje crijeva i stabilan nivo energije, najbolje je da izbjegavate žitarice sa vještačkim zaslađivačima ujutru. Počnite dan doručkom koji je dobar za crijeva i bogat proteinima, poput grčkog jogurta sa čia semenkama i bobičastim voćem, kajgane ili smutija napravljenog od proteinskog praha bez šećera, lisnatog povrća i zdravih masti poput avokada ili orašastih plodova.

Ovi izbori podržavaju varenje, održavaju stabilan nivo šećera u krvi i pomažu da se duže osjećate siti.