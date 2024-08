Da li ste znali da lubenice mogu da eksplodiraju? Ako primijetite bijelu pjenu na njima odmah je izbacite iz kuće

Lubenice su mnogima omiljeno osvježenje i malo je onih koji ne uživaju u njihovom ukusu i mirisu

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Da li ste znali da lubenice mogu da eksplodiraju? Ukoliko na lubenici primetite bijelu pjenu važno je da je odmah izbaciti iz stambenog prostora i odložiti negde na sigurno jer mogu da eksplodiraju i nanesu popriličnu štetu u kući.

Keith Schneider, profesor na Fakultetu za nauku o hrani i ljudsku ishranu u Floridi objasnio je zašto lubenice pjene ili eksplodiraju.

"To se vjerovatno događa zbog vrućine. Voće, ako je malo oštećeno, može da počne da fermentiše. Ako dođe do dovoljne fermentacije, koja proizvodi plin, može da se stvori dovoljno unutrašnjeg pritiska što dovodi do toga da lubenica pukne ili eksplodira", pojasnio je.

"To je isti proces koji se događa u proizvodnji piva i vina", dodao je.

Pjena najčešće počne da izlazi iz dna lubenice, a u drugim, blažim slučajevima, lubenica bi mogla da se otvori uz prasak kada počnete da je režete.