Nekadašnji španski teniser Rafael Nadal brani Janika Sinera, koji odrađuje tri meseca suspenzije zbog dopinga.

Izvor: WANG Zhao / AFP / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner uskoro će se vratiti na turnire nakon odrađene kazne zbog dva pozitivna doping testa, a vetar u leđa pred drugi deo sezone na šljaci stigao mu je od najboljeg svih vremena na toj podlozi. Španski teniser Rafael Nadal oglasio se i uputio podršku Sineru, koji je tri meseca bio suspendovan zbog dopinga iz 2024. godine.

"Na kraju je proglašen nevinim, ukoliko ne grešim. Ovaj slučaj bio je negativan za tenis i za sport, ali nezgode se događaju. Na to gledam upravo tako, zato što verujem u Janika. Ubeđen sam da nikada ne bi pokušao da vara ili stekne prednost u odnosu na ostale. Siguran sam da je Janik nevina i moralna osoba", poručio je Nadal u razgovoru za britanski "Telegraf".

Istakao je legendarni španski teniser da razume kompleksnost situacije u kojoj se našao Janik Siner. "S druge strane, ne želim da sumnjam u presudu. Postoje protokoli koje smo svi poštovali u našim karijerama. U ovom slučaju, nadležni organi imaju sve potrebne informacije. Ono što mi posedujemo može biti ograničeno i subjektivno. Verujem u odluku pravosuđa, Siner je prihvatio tri meseca suspenzije. Dakle, slučaj zatvoren", zaključio je Nadal.

Zbog čega je suspendovan Janik Siner?

Italijanski teniser pao je na dva doping testa u proleće 2024. godine. Uzorci koje je predao sadržali su nedozvoljenu supstancu klostebol, a italijanski teniser je objasnio da je ona uneta u organizam preko kreme. Navodno su članovi Sinerovog tima napravili veliku grešku, nisu pročitali deklaraciju, a zatim je Janik Siner masiran bez zaštitnih rukavica.

Nakon što se saznalo za slučaj - a krilo se nekoliko meseci - Siner je otpustio Umberta Feraru i Đakoma Naldija, dva člana svog tima i angažovao nekadašnje saradnike Novaka Đokovića. Bio je to deo plana da zacementira svoje prvo mesto na ATP listi, ali se ubrzo dogodila suspenzija zbog koje je propustio poslednja tri meseca.

Janik Siner se nagodio za tromesečnu zabranu igranja tenisa, iako je on lično bio protiv takvog ishoda. Advokati su ga ubedili, on je nakon pregovora pristao, a to je značilo da će propustiti nekoliko veoma važnih turnira. Naravno, jasno je da bi pauza bila daleko duža - WADA je tražila dvogodišnju suspenziju za Italijana, koji bi verovatno morao da odradi polovinu te kazne da je postupak završen do kraja.

Kada se Janik Siner vraća na teren?

Tri meseca pauze nisu napravili veće probleme Janiku Sineru na ATP listi. Loši rezultati Saše Zvereva i Karlosa Alkaraza pomogli su mu da ostane na čelu iako dva meseca nije uzeo reket u ruke. Sada se polako priprema za turnir u Rimu, gde će pred domaćom publikom imati priliku da pokaže koliko je nedostajao tenisu.

Biće to pripremni turnir za Rolan Garos, a od Janika Sinera se očekuje da i u Parizu bude jedan od glavnih kandidata za titulu. Iako tri meseca nije igrao tenis, Italijan i dalje spada među najbolje na svetu - pa će na šljaci u glavnom gradu Francuske pokušati da nastavi sa velikim uspesima na gredn slem turnirima. Podsećamo, baš je Janik Siner osvojio Australijan open, prvi grend slem u tekućoj sezoni.